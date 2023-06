Realizan plantón en SEECH, exigen destitución de titular de Educación Indígena

Maestros del área de educación indígena, migrante y menonita realizan un plantón en las instalaciones de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua para exigir que el jefe del departamento sea de Educación Indígena.

Los manifestantes denunciaron que la designación de Yalia Romero Chávez como jefa de Educación Indígena, se hizo hace dos semanas y la inconformidad es que no pertenece al nivel y ni siquiera conoce las necesidades del departamento.

Señalaron que desde hace dos semanas se estuvo trabajando en mesas de diálogo para la destitución de la funcionaria antes mencionada, y a la fecha, no han tenido respuesta.

Las autoridades destituyeron a Silvia Tello Sotelo, para designar a Yalia Romero, sin embargo, a la exjefa de departamento no le explicaron nada, solo le pasaron la hoja de la destitución, firmada por Héctor González Estudillo, director de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

Los docentes cerraron con candados y cintos indígenas las puertas de SEECH, ya que no han sido atendidas sus demandas y la designación de Yalia Romero atiende a una cuestión política más que académica.

Al lugar arribaron los directivos de SEECH, entre ellos Héctor González Estudillo y Ana Celia Fuentes, directora de Atención a la Diversidad, así como una representante de la Secretaría de Educación y Deporte, quienes exigían abrieran las puertas y formaban una comisión para dialogar, de nueva cuenta.

Los manifestantes se resistieron a abrir la puerta, e informaron que si quieren diálogo, se dé delante de todos.

Los manifestantes señalaron que Yalia no cumple con el perfil que requiere el puesto, debido a que no cuenta con las cualidades necesarias, tampoco habla lengua indígena y no pertenece al nivel por lo que no conoce la problemática que aqueja a los trabajadores de la educación y a las escuelas de la sierra y del medio rural y urbano.

En el posicionamiento mencionaron que la maestra no cumple con las características para atender a las comunidades indígenas a fin de que pueda intervenir en los programas académicos e intervenciones educativas para los alumnos que se atienden.

Incluso a través de un audio, señalaron la falta de conocimiento por parte de la actual jefa de designada, quien desconoce “qué tipos de rarámuris existen en el estado”.

Los manifestantes mencionaron que si quieren mesa de diálogo se debe hacer en el plantón, ya que en muchas escuelas ni bancas hay y así dan clases. Reiteraron que si hubieran atendido las demandas hace dls semanas no se hubiera llegado a la toma de instalaciones.

El director de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua dijo que nunca ha recibido un escrito dirigido a él, sin embargo, los docentes mostraron los diversos escritos que atendió Ana Celia Fuentes, quien al tomar el micrófono, reconoció haberlos recibido, pero que no se les atendió porque el titular de SEECH estaba fuera de la ciudad.

A la manifestación se unieron madres de familia, entre ellas la tercera gobernadora indígena de Delicias, quien dijo que la exigencia es la misma, ya que en dos semanas no se ha atendido la problemática existente.

De la misma manera, Gabriel Teporame, jefe de sector en el área de Batopilas, destacó que existen muchos docentes que cumplen con el perfil, por lo que buscan que se designe de manera democrática, porque hay indígenas con doctorado y hablan una de las lenguas originarias. Por ley, la designación es arbitraria e ilegal.