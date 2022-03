Reanuda IMSS Chihuahua labores tras incendio

La delegación Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó con relación al incendio registrado este martes en el contenedor de cartón del Hospital General Regional No. 1, que no hubo afectaciones en pacientes o empleados del nosocomio, tras ser sofocado el incendio registrado esta mañana en el HGR No. 1, Unidad Morelos de Chihuahua, como consecuencia de la rápida y adecuada aplicación de los protocolos correspondientes.

“A las 11:15 hora local, se detectó el incendio de un contenedor de cartón del mencionado hospital, por lo que fue necesario evacuar al personal del sótano que se encuentra a un costado de la bodega de la unidad. De manera inmediata personal de la brigada de Protección Civil del propio hospital y del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD Estatal) intervino y logró controlar el siniestro”, detalló el Instituto.





Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





Añadió que posteriormente acudieron integrantes de Protección Civil Estatal y Municipal, Cuerpo de Bomberos y Guardia Nacional, quienes sofocaron por completo el incendio que tuvo una duración total de 45 minutos.

Para finalizar, refirió que una vez atendido el percance, se reanudaron de inmediato las actividades en toda la unidad hospitalaria.