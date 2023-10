Recibe la Juez Tercero de Distrito a la Sección 8 del SNTE

El secretario general de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Zendejas Amparán, ingresó a los juzgados federales para entrevistarse con la juez Jessica Contreras, titular del Tercero de Distrito.

La comitiva estuvo integrada además por el licenciado Javier Juárez, secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 8; el profesor Angelino Kamal y Luis Enrique Morales representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

Alrededor de las 10:15 el personal del juzgado salió para notificar que los docentes serían recibidos por la juzgadora.

Foto: Venessa Rivas | El Heraldo de Chihuahua

El objetivo de la audiencia con la juez es brindarle información sobre los libros de texto gratuitos, así como darle a conocer los argumentos sobre la necesidad de contar con estos materiales en las aulas.

El secretario general mencionó que la juez debe conocer el sentir del magisterio, quienes a diario están frente a grupo y tienen el pulso de la educación.

Con el grito de apoyo de los compañeros de la Sección 8, la comitiva ingresó.

Foto: Venessa Rivas | El Heraldo de Chihuahua

A la vez que los docentes se colocaron en la entrada del Poder Judicial Federal para gritar algunas consignas como: “El magisterio no se vende, el magisterio no se va porque tiene maestros con mucha dignidad”, “El SNTE unido jamás será vencido”, “Este día no es de fiesta es de lucha y de protesta”, “Uno somos todos y todos somos uno”.

De la misma manera, desplegaron algunas pancartas a fin de exigir que dejen de poner pretextos y se entreguen los libros de texto.