Registra Conagua 44 grados en Ojinaga y Aldama

La Comisión Nacional del Agua, en su reporte diario de climatología, reportó una temperatura máxima en el estado de Chihuahua de 44 grados en los municipios de Aldama y Ojinaga, mientras que en la estación Tubares de Urique, el termómetro subió a los 42.6 grados, y en Valle de Zaragoza, la máxima fue de 40 grados.

Por su parte, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Chihuahua, informó que las temperaturas durante el fin de semana se tendrán días calurosos; de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, para este viernes se espera una máxima de 34 grados y una mínima de 16; con vientos de hasta 55 kilómetros por hora, con un cielo mayormente soleado.

Por otro lado, para el día sábado la máxima será de 34 grados y la mínima de 17; y vientos de hasta 35 kilómetros por hora, mientras que para el domingo se espera una máxima de 35 y una mínima de 18 grados y vientos de hasta 35 kilómetros por hora. Acotó que no se espera precipitación para ambos días.

Por lo anterior, emitió unas recomendaciones para que la ciudadanía se proteja del calor, como no te exponerse a los rayos del sol por tiempos prolongados, utiliza bloqueador solar y toma baños con agua tibia; hidratarse; consumir abundantes líquidos; consumir frutas y verduras frescas y desinfectadas; utilizar ropa ligera; evitar salir en caso de que no sea estrictamente necesario, y al hacerlo, usar gorra, sombrero o sombrilla.

En caso de realizar ejercicio al aire libre, utilizar ropa adecuada y hacerlo preferentemente durante las mañanas o tardes; resguardar a niños y adultos mayores en casa o en lugares con sombra, al igual que a las mascotas.

Por el pronóstico de viento, exhortó PC Municipal exhortó a no arrojar cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos; evitar realizar fogatas en la vía pública, parques y de ser así, apagarlas por completo, no quemes pasto o basura; mantener limpio de maleza y basura los alrededores de tu vivienda y no deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos; resguardar basuras en bolsas o tambos y si requiere deshacerse de objetos de gran tamaño, utilizar los macro contenedores que instala el Municipio en las diferentes colonias; retirar de azoteas láminas u objetos que puedan caer con la fuerza del viento; evitar salir o conducir en temporal ventoso y resguarda las mascotas en áreas seguras de la vivienda.

Para finalizar, invitó a la ciudadanía a que ante cualquier emergencia, se comunique de inmediato a la línea 911 o utiliza la aplicación Marca el Cambio.