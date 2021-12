Registra Ichitaip 620 solicitudes de revisión sin resolver

Del 2017 al 2021 existe un rezago de más de 600 recursos de revisión en el ICHITAIP, de acuerdo al expediente que una ciudadana envió a la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado para solicitar su intervención ante la violacion a su derecho a la información.

La ciudadana Beatriz Verduzco hizo llegar a este rotativo una copia del expediente cuya problemática se resume en 15 páginas pero que en total cuenta con anexos y documentos que avalan cada uno de sus dichos en más de 200 hojas.

Un total de 620 recursos de revisión sin resolver están en el limbo en el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como más de 400 recursos que ni siquiera admitió y más de 90 recursos en los que no se ha pronunciado es decir, no está cumpliendo con su función, pero sí se ha pronunciado por la extensión de su presupuesto.

La maestra Beatriz Verduzco informó que de 2017 al 11 de noviembre de 2021 se tiene una gran cantidad de recursos sin resolver, parte de las consecuencias que el ciudadano debe enfrentar por los conflictos internos que se viven en el organismo tras la reinstalación del consejero Rodolfo Leyva.

Ante la violación reiterada del derecho de acceso a la información pública, la maestra Beatriz Verduzco solicitó la intervención de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado y del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción debido al mal funcionamiento del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).

De la misma manera ha interpuesto 21 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde simplemente le dan “carpetazo” al asunto protegiendo a las autoridades y no el derecho humano de los ciudadanos.

La CEDH le ha cerrado los expedientes al emitir un acuerdo de conclusión de las quejas contra el Ichitaip debido a que consideran que no se comenten violaciones graves a los derechos humanos. Los acuerdos de conclusión no aparecen en la lista ni en la gaceta, es decir que el Ichitaip no está cumpliendo.

“Resulta que como ciudadano debes revisar la ley y reglamentos para saber cómo deben luchar en contra de quien te quejas y de la propia CEDH”.

Como última instancia, la ciudadana le solicita a la CEDH que intervenga de oficio en contra de las violaciones que comete el Ichitaip.

En su escrito al titular de la CEDH Beatriz Verduzco le expuso que desde enero de 2017 y hasta el 11 de noviembre del presente el Ichitaip tiene 460 recursos de revisión que tienen vencido el plazo de cinco días hábiles para emitir el acuerdo de admisión y de tres días hábiles para notificarlo al recurrente (1 de 2018; 126 de 2019; 140 de 2020 y 193 de 2021, violentando los Lineamientos para la recepción, sustanciación y resolución de los recursos de revisión en materia de datos personales, interpuestos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La nula actuación de estos dos órganos, supuestamente, garantes de los derechos la llevaron a solicitar la intervención de otras autoridades como el INAI y el Comité de Participación Ciudadana de Chihuahua, en su última sesión se ventiló el caso de las denuncias en relación con las probables violaciones del Ichitaip a los derechos humanos de acceso a la información, protección de datos personales, legalidad y seguridad jurídica. Así como la negación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de proteger los derechos humanos.

Los miembros del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción se pronunciaron para actuar y acompañar a las personas que solicitaron la información pública y que en reiteradas ocasiones les ha sido negado el recurso de revisión.

Se votó por acompañar el proceso de denuncia ante los órganos internos de control de los dos entes, primero por el nulo interés de los visitadores de la CEDH y la violación del que se supone que es el órgano garante de acceso a la información. De la misma manera acudir con la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado para que se realice una reforma a la Ley de Acceso a la Información y no haya repetición de estos hechos.

De acuerdo a toda la documentación del caso, el comisionado Rodolfo Leyva, es quien no admite los recursos desde 2019, tampoco resuelve y mucho menos verifica que el sujeto obligado dé cumplimiento a la entrega de información.

La respuesta del Ichitaip a seis peticiones de información sobre cuántas solicitudes y revisiones no se admitieron o se hicieron, es que existen 620 recursos sin resolver, algunos desde 2017 a pesar de que la Ley de Acceso a la Información establece un plazo de 30 días para resolverlos. Además hay 420 sin admitir, 92 sin dar vista y 95 sin pronunciarse, afectando a los recurrentes.

“Son 620 personas a quienes no se les ha cumplido resolviendo un recurso de revisión. La situación en el Ichitaip es muy grave”, señaló la ciudadana.

Hay que destacar que la Ley le da facultad al Congreso del Estado para poner a un comisionado, pero también para retirarlo en caso de que no realice su función, pues además del comisionado Leyva, hay dos comisionados más que a pesar de conocer el asunto son omisos.