Reportan saldo blanco por temporal lluvioso en Chihuahua capital

El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que durante el temporal lluvioso que se presentó este fin de semana en Chihuahua capital, se reportó saldo blanco, en el que afortunadamente, no hay registro de personas lesionadas, únicamente arrastres de cinco vehículos por las corrientes pluviales urbanas, que fueron atendidos de forma inmediata por los héroes sin capa, los Bomberos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

“Tenemos saldo blanco, solamente de arrastre de cuatro vehículos el sábado por la noche, ya pasadas las 12:00 de la madrugada, solicitaron el apoyo auxilio de bomberos, que se les dio de manera inmediata a estos cuatro conductores. Y el domingo 15 de mayo, también se presentó un arrastre de vehículo”, explicó el alcalde Bonilla Mendoza.

Por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil informó a la población que para la semana del 15 al 19 de mayo , se pronostican temperaturas máximas de 28°C, así como mañanas y noches frescas, con mínimas de hasta 13 grados centígrados y probabilidad de lluvias para toda la semana.

De acuerdo al pronóstico del clima que emite el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, para este lunes 15 de mayo, la temperatura máxima será de 23 grados, mientras que la mínima registrada fue de 14 grados con rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora. Así mismo se tiene previsto con un 41% la probabilidad lluvias para hoy.

Para mañana martes 16 de mayo, la temperatura máxima podría llegar a los 25 grados, una temperatura mínima de 14 grados, con rachas de viento de hasta 35 km/h; mientras que, el miércoles se prevé que la mínima sea de 15 grados con máxima de 27 grados y pronóstico de lluvia. Los dos días existe probabilidad de lluvia del 24%.

Finalmente, el jueves 18 se espera una máxima de 26 grados y una mínima de 13 grados, con rachas de viento de hasta 45 km/h; y con pronóstico de lluvia del 38%; mientras que, el viernes 19 de mayo habrá una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 13 grados, probabilidad de lluvia de 15%.

En ese sentido, PC Municipal emitió recomendaciones por lluvias para los automovilistas, como manejar a velocidad moderada y con las luces encendidas; ser cortés y ceder el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia; y evitar transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detenerse y esperar a que baje el nivel, es lo más seguro.

En caso de encontrarse en la vía pública, sugirió permanecer en un lugar seguro mientras concluye la lluvia; no salir si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte; evitar cruzar arroyos o corrientes fuertes; no realizar días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua; y evitar pararse cerca de árboles, postes de luz, antenas o cualquier otra cosa que pueda atraer rayos.

Al estar en casa, no dejar objetos que puedan volarse, en los techos, balcones o terrazas; evitar sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües; revisar que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.

Para finalizar, exhortó a la ciudadanía a comunicarse a la línea 911 o a la aplicación Marca el Cambio, en caso de alguna emergencia.