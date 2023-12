Repunta 250% el delito de farderismo en Chihuahua en última década 

El "farderismo", ha incrementado en un 250% en los últimos diez años en Chihuahua, de tal forma, que si en 2013 existían 100 personas dedicadas a este tipo de robo en la ciudad, hoy en día, son 350, afirmó el Dr. en Sistemas Penitenciarios y Política Criminal, José Carlos Hernández, quien señaló, de manera histórica, el farderismo toma auge en época decembrina.

Incluso, señaló, existen bandas o pequeñas asociaciones delictuosas en la ciudad, dedicadas al robo en grandes centros comerciales, pero también se ha extendido a establecimientos comerciales medianos y pequeños.

El farderismo, puede darse en dos vertientes: cuando tiene como único fin el consumo personal, o bien, como una forma de obtener un lucro, vendiendo los artículos que se roban.

El Dr. José Carlos Hernández, explicó que este incremento del farderismo, tiene que ver con un contexto macroeconómico, además de que señaló, no existen políticas públicas de prevención que permitan inhibir el delito.

"Desgraciadamente, las políticas públicas, en materia de combate al farderismo, se han limitado en su mayoría, a políticas de reacción, esto es, cuando el delito ya fue cometido,

cuando debe existir una unificación, y una armonización total de criterios, entre el empresariado para con las autoridades policiales estatales y municipales, para la prevención primeramente, y luego el combate, y no llegar a las políticas extremas de reacción del delito".

En cuanto a la perfilación de esta conducta criminal, destacó que las mujeres son quienes comenten delitos de menor impacto como robo, sobre todo en centros comerciales, tiendas de conveniencia o incluso en pequeños establecimientos comerciales, lo que se puede observar en las estadísticas de los Secretariados Ejecutivos, federal y estatales y en la Encuesta Nacional de Victimización.

Podemos hablar de que el 62% de los robos los robos (en este contexto de farderismo) los cometen mujeres desde los 17 y hasta los 32 años edad, que es el grueso de la población victimaria en delitos patrimoniales

Añadió que en la comisión de este delito, existe una vinculación del contexto protector o de proveeduría, " no porque necesariamente tengan una necesidad emergente o urgente, sino porque es una forma de proveer, a lo que se agrega la carestía en el contexto familiar, ya que en la actualidad el dinero o recursos no alcanzan para nada de la canasta básica".

Esto, indicó, se vuelve en su "psique', una necesidad, "roban además como un acto de justicia, ya que para muchas personas, el robar algún bien mueble, o un artículo de primera necesidad, no es un delito, sino que se convierte en un acto de justicia para con los suyos, tomar lo que la vida les ha privado".

Agregó que en este contexto "se vuelve más fácil que la mujer haga estos pequeños latrocinios, por eso si vemos la estadística, tenemos que el 79% de las personas que roban en calidad de farderismo, son mujeres".

Respecto a los artículos que roban, en en el caso de los hombres, bebidas o productos alcohólicos; en segundo lugar ropa interior, y en tercer lugar, artículos de higiene personal como desodorantes o rastrillos.

En el caso de las mujeres, lo que roban en su mayoría son productos comestibles, no perecederos y transportables, como comida enlatada, chocolates entre otros, y en un segundo lugar, aunque en menor cantidad, hurtan ropa.

El entrevistado señaló que el modus operandi del farderismo, es el mismo que utilizan desde años atrás, que es básicamente, entrar a los centros comerciales, actuar como cualquier cliente, y de manera rápida esconder los artículos entre su ropa, ya sea bajo la falda, blusa, o chamarra, incluso en calzado como las botas.

Este es el motivo, por el que en época de invierno, es más fácil que los farderos "escondan" los artículos y pasen desapercibidos.

Ante el avance de la tecnología y la implementación de la misma por parte de los empresarios, como una forma de reforzar la seguridad dentro de los centros comerciales, tiendas y negocios, los farderos optan por delinquir en pequeñas bandas.

De esta forma, entre dos o más personas, se reparten funciones; uno puede tomar los artículos, y otro u otros vigilar cámaras, o estar pendiente del personal de seguridad dentro de los establecimientos.

Debido a que este delito, no sólo no disminuye, sino que se ha incrementado exponencialmente en la última década, el especialista reiteró la necesidad de políticas públicas de prevención y no sólo de reacción al delito.

"Sin duda tiene que prevenirse y combatirse", apuntó, sin embargo cuando esto no ocurre, y sólo existe una política de reacción, esta resulta absurda.