Requiere, el pequeño Ángel Gael, sangre AB+ en Hospital Morelos del IMSS

Ángel Gael Camargo Delgado, de 6 años requiere donaciones de sangre del tipo AB+, que se reciben a partir de este lunes 7 de marzo, desde las 6:00 horas, en ayunas, en el Banco de Sangre del Hospital Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Mi hijo bajó de una banqueta en la calle San Miguel El Grande, cuando pasó un carro a alta velocidad, y me lo aventó”, compartió Ericka Delgado, madre del niño que a consecuencia de las lesiones recibidas por el atropellamiento, hasta el momento ha perdido un riñón y el apéndice, por sufrir estallamiento de vísceras, provocado por el fuerte impacto que lo lanzó dando dos vueltas, para caer de cabeza y un bracito, mismo que presenta fractura, además de estar poli contundido y con múltiples raspones.

“Tenía contusiones en el estómago por el golpe, donde me lo aventó. Dio dos volteretas en el aire y cayó al piso de cabeza, como madre traté de ver dónde caía para agarrarlo, pero son cosas muy rápidas, que no se percata uno que van a pasar. Gracias a Dios el conductor se detuvo, con su novia, me pidieron que no lo moviera, porque lo quería cargar, es que es mi hijo, entiéndame. Llegó rápido la ambulancia, alguien la pidió, yo ni teléfono traía, mi bolsa no supe ni a dónde la aventé, y los paramédicos me advirtieron que su estado no era favorable”, compartió su mamá.

Foto: Cortesía

Ericka relató las horas de angustia que ha pasado, y agradeció el buen servicio que ha recibido Ángel Gael, a quien le practicaron una tomografía para prever que no hubiera hematoma cerebral. Posteriormente, se le requirió la autorización para cirugía, por el daño severo a los riñones, de los cuales pudo salvarse uno, y también se le extrajo el apéndice.

“Tengo un hijo muy luchón, o un angelote que lo está cuidando para que siga adelante. Le pedimos a Dios, hubo oraciones de mi familia y mi ex esposo. Mi hijo y yo vivimos solos, él es mi motor. Es un niño muy tierno, muy noble, excepcional. Cuidaba mucho a las niñas, es muy protector y generoso con sus compañeritos. Le gusta mucho ir al cine. Me dijeron que puede vivir con un riñón mientras el resto de órganos sirven vitales. Ahorita sigue conectado a respirador, porque no puede respirar por sí mismo. Esperamos que se vaya levantando poco a poco. Está estable, pero sigue grave su salud, por eso sigue en Terapia Intensiva”, expresó.

Para finalizar, Ericka Delgado agradeció todas las oraciones, donaciones de sangre y atenciones brindadas a Ángel Gael.