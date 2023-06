Respetaremos los tratados pero defenderemos el agua de Chihuahua: Maru Campos

Se instaló tecnología para medir con precisión los escurrimientos que llegan al Río Bravo para exigir que el Tratado del Agua se cumpla con justicia y objetividad, pues se respetarán los tratados internacionales pero se defenderá el agua de Chihuahua.

Así lo dijo la gobernadora María Eugenia Campos durante su mensaje en la sesión del Consejo Estatal Hídrico, en donde exigió al Consejo de la Cuenca del Río Bravo y los estados que lo integran, que traten con justicia al estado de Chihuahua.

“Como gobernadora es un deber atender a la preocupación permanente de los chihuahuenses porque no nos quiten nuestro más valioso recurso, es por eso que este gobierno sin ninguna duda vigilará el cumplimiento de los tratados, que sea realizado con justicia y también con objetividad”, señaló.

Expuso que con una inversión de casi dos millones de pesos se instaló una estación hidrométrica en Ojinaga con la finalidad de precisar el volumen de escurrimiento hacia el Río Bravo, esto debido a que se ha comprendido que cuando se trata de un recurso tan vital como lo es el agua, no se puede permitir que las diferencias políticas interfieran.

Reiteró que los más importante es garantizar a todos, la posibilidad de vivir y vivir bien, por lo que hizo un llamado a que no se politice el tema, pues el agua no tiene color ni tiene partido político.

“Quien tiene sed no se interesa por una elección y sí se interesa por si el día de mañana nos quedamos sin agua, todo lo que hoy nos preocupa nos dejará de preocupar si no cuidamos el vital líquido”, manifestó.

Campos Galván reiteró que el Consejo de la Cuenca del Río Bravo, deben dirigirse con justicia, pues Chihuahua ha sido un estado que siempre ha vivido una escasez de agua.

Asimismo, mencionó que el modelo matemático implementado para justificar la apertura de las presas de Chihuahua, es parcial e inviable técnica y jurídicamente, pues no considera el crecimiento demográfico ni las cifras actuales, pues se usan datos de 1950 al 2008 en cuanto a la evaluación de lluvias.

“Omite las condiciones del cambio climático, así como el aumento de nuestras necesidades como población en los últimos 15 años; es claro que al aprobarse un modelo que no es actual, se toma una decisión que no se apega a la evidencia científica y cuya formulación es inconsistente, pero sobretodo no se están considerando las familias, a los seres humanos y tampoco a los productores chihuahuenses”, enfatizó.

Adelantó que Chihuahua respetará los tratados internacionales, pero se defenderá a toda costa el agua de los chihuahuenses, pues no se bajará la guardia en materia hídrica porque el agua es el recurso más preciado y cada vez está más limitado.