"Ricardo Monreal sigue con la intención de ser presidente de la República": Caty Monreal

Con aproximadamente una veintena de personas, entre simpatizantes de Morena y algunos empresarios chihuahuenses, esta mañana se reunió Catalina Monreal, a fin de dar a conocer el proyecto de reconciliación del país que encabeza su padre, Ricardo Monreal, rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

"Ricardo Monreal sigue con la intención de ser presidente de la República", enfatizó Caty Monreal, aseverando que, pese a que muchos quisieron quebrar a Morena y hacer creer que él se alejaría del partido, él sigue firme y "se la va a jugar" aunque no haya piso parejo para todas las "corcholatas".

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo Chihuahua

Destacó que el senador tiene todas las cualidades necesarias para guiar al país, además de saber leer los momentos que vive México, siendo uno de los principales en este momento el que Morena, "difícilmente se va a poder vencer".

Subrayó que, gracias a las coincidencias que ha tenido durante su trayectoria política, ha logrado mantener una estrecha relación con simpatizantes de todos los partidos políticos, lo cual genera coincidencias de los diversos pensamientos logrando agrupar diferentes pensamientos políticos.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo Chihuahua

Reiteró que lo que desean es la reconciliación del país, razón por la cual hizo hincapié en que es el primer precandidato en tener concretamente un plan de trabajo respecto a la manera en la que abordará los diversos temas que aquejan al país, siendo uno de los más extensos el del campo.

Catalina Monreal comentó la importancia de enfocarse en los perfiles de las personas y no en cómo catalogan a un partido político en general, pues aseguró que no todos son iguales.

Refirió que los resultados que ha obtenido Ricardo Monreal están totalmente comprobados y que su trabajo se basa en "las 3 s" que son suela, sudor y saliva, pues es la cercanía que se debe tener con la gente y la labor son primordiales para toda persona que cuente con un cargo público.

Finalmente, reiteró la invitación a los simpatizantes a no desanimarse, pues "no nos bajamos, ni nos rajamos, ni nos dejamos", por lo que seguirán al frente pese a que no son los favoritos.