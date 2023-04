Rinde protesta Consejo Municipal Infantil de Chihuahua 2023 ante el alcalde Marco Bonilla

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, tomó protesta a las niñas y niños de sexto año de primaria de la ciudad de Chihuahua, durante la ceremonia de instalación del Cabildo Infantil y el Gabinete Infantil, desde el Palacio Municipal de Chihuahua.

Como primer acto protocolario, Mateo Ibrahim Limas Aguirre, presidente municipal infantil de Chihuahua y Luis Guillermo Hernández Enríquez, síndico infantil de Chihuahua rindieron protesta de sus cargos ante el alcalde Marco Antonio Bonilla.

A continuación el niño presidente municipal Mateo Limas, presentó a sus colaboradores, y después tomó la protesta de Ley a los integrantes del Ayuntamiento y del Gabinete infantil, quienes integran el duodécimo Cabildo Infantil de Chihuahua. Posteriormente, el presidente infantil, les tomó la protesta de Ley; y declaró formalmente el duodécimo consejo infantil del Municipio de Chihuahua.

En su mensaje, Mateo Limas, compartió sentirse muy honrado con la distinción de compartir esta inolvidable experiencia.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Hemos experimentado emociones como la alegría, pánico escénico, miedo a perder, esperanza y hasta cansancio por las horas de trabajo. Ya hemos ganado, aquí estamos cada una de sus responsabilidades al lado de importantes servidores públicos. Así empieza mi historia, e imagino que también las de niñas y niños de sexto grado de la ciudad de Chihuahua”, expresó.

Luego, narró que una mañana la directora de su escuela les comunicó que llegó la convocatoria para participar, en el Consejo Infantil, y escribió lo que haría por su escuela y el municipio de Chihuahua, si fuera presidente, resultando electo, y después eligió el tema Mi opinión también cuenta, con el que ganó la convocatoria.

“Las manos me sudaban, el corazón se me aceleraba porque tenía muchos nervios, cuando escuché mi nombre y los aplausos y gritos, brinqué súper feliz, en ese momento, solo quería ver a mi mamá y a mi abuela para darles la buena noticia, y hoy, aquí estoy como nuestro presidente Marco Bonilla, que cuentan que un día también adolescente, él también dijo que iba a ser presidente municipal, y es la segunda vez que es presidente”, explicó.

“No importa la rareza, la edad, la religión, el partido, el idioma, el sexo, el color, la posición económica, la cultura o el origen, lo que importa es que reconozcamos que todos los seres humanos somos valiosos, únicos, maravillosos y merecemos seguridad y respeto”, dijo en su mensaje.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Al tomar el pódium, Marco Bonilla Mendoza, expresó al duodécimo consejo infantil del Municipio de Chihuahua, a las y los funcionarios, un mensaje en el que describió como una experiencia única e inigualable la presencia de las niñas y niños del Gabinete Municipal Infantil, y destacó el gabinete paritario de 10 niñas y 10 niños regidores; así como 14 niñas y 14 niños funcionarios municipales.

“Veo en sus rostros la emoción y el entusiasmo de saber que sus sueños sí se pueden hacer realidad; porque las niñas y los niños de Chihuahua Capital nunca se dan por vencidos. Luchan y seguirán luchando hasta que se cumpla todo lo que ustedes sueñan. Estoy seguro de esto, porque ustedes tienen el mejor ejemplo de lucha, esfuerzo, trabajo y son papá y mamá, que cada día salen de su casa para que ustedes tengan lo necesario para que le echen ganas a la escuela, que se alimenten bien, y tengan las fuerzas suficientes para luchar por sus sueños. Los chihuahuenses somos una sola gran familia, y su familia, siempre será lo más importante. Eso lo debemos tener muy claro, nuestra familia, la de cada uno de nosotros, es lo más importante, junto con sus maestros y maestras, que también son muy importantes en sus vidas, y que pueden conocer más y ver lo que más les interesa”, expresó Marco Bonilla.

Con voz cortada por la emoción, recordó cómo su madre, Lucy Mendoza Mucharraz, lo animaba a estudiar, para lograr sus objetivos.

“Siempre me acuerdo como mi mamá, Lucy, me decía: “Marco, hay que echarle muchas pero muchas ganas a la escuela, porque eso, es lo mejor que puedo darte. Porque el estudio, te ayudará a cumplir tus sueños. Me da sentimiento, porque Mateo dijo ‘mi mamá y mi abuela’, y no puedo evitar recordar esos tiempos”, compartió emocionado el presidente municipal.

Y continuó, “Gracias mamá, por haberme dicho eso. Por darme la oportunidad de estudiar y por apoyarme en cada objetivo que me plantee, para terminar la Primaria, Secundaria, Preparatoria y la Universidad. Gracias a mi mamá, en mucho, hoy soy quien soy”, afirmó, Marco Bonilla.

Conoce a los niños y niñas del Gabinete y Ayuntamiento Infantil 2023

Presidente Municipal Mateo Ibrahim Limas Aguirre

Presidenta del Dif Municipal Danna Valeria Santana Carrera

Síndico Luis Guillermo Hernández Enríquez

Secretaria H. Ayuntamiento Aracely Nava Martínez

Directora Dirección Desarrollo Humano y Educación Samara Martínez Hernández

Presidente Comisión Obras Públicas y Servicios Públicos Gael Eduardo Leyva Rosas

Presidente Comisión Deporte Javier Alonso Aguirre González

Presidenta Comisión Gobernación Laura Aimé Camacho Durán

Presidenta Comisión Atención Ciudadana y Desarrollo Social Megan Ariana Rodríguez Barrera

Presidenta Comisión Cultura Zoe Aileen Yáñez Cisneros

Presidente Comisión Desarrollo Rural Carlos Portales Tordecillas

Presidente Comisión Desarrollo Urbano Santiago Flores Domínguez

Presidenta Comisión Ecología Fabián Franco González

Presidenta Comisión Educación José Miguel Agüero Cano

Presidenta Comisión Fomento Económico Dayana Guadalupe Ruíz Ortíz

Presidente Comisión Hacienda Y Planeación Cristian Aarón Jáuregui Pacheco

Presidenta Comisión Juventud Alisson Daniela Castillo López

Presidenta Comisión Mujer Y Familia Annie Sofía Loya Sánchez

Presidente Comisión Salud Set Gabriel Loya Álvarez

Presidente Comisión Participación Ciudadana César Delgadillo Murillo

Presidenta Comisión Seguridad Pública Jatziri Mariana Pérez López

Presidenta Comisión La Sociedad Civil Organizada y Asuntos Religiosos Anneth Agüero Granados

Presidente Comisión Trabajo y Previsión Social Martín Gabriel Muñoz Salcido

Presidenta Comisión Transparencia Hannah Hernández Torres

Presidenta Comisión de Vialidad y Transporte Tamara Itzel Ortega Corral

Director Dirección Desarrollo Urbano y Ecología Axel Daniel Palma Moreno

Tesorero Municipal Iván Alejandro Espitia Soto

Jefe del Despacho del Alcalde Erik Paul Hernández Torres

Directora Dirección Desarrollo Rural Yara Camila Balderrama Caro

Jefe Gabinete Jesús Rodrigo Vélez Salas

Gerente General del Consejo de Urbanización Municipal Melissa Palma Carrillo

Director Instituto Municipal de Planeación Yahir Meléndez De Los Ángeles

Coordinador Coordinación de Transparencia y Gobierno Abierto Jonathan Alexis Juárez Salinas

Directora Dirección Mantenimiento Urbano Paulina Castro González

Directora Dirección de Servicios Públicos Municipales Naomi Rivera Domínguez

Coordinador Coordinación de Comunicación Social Ian Zaid Flores Ayala

Director Dirección Desarrollo Económico y Competitividad Felipe Mancinas Salas

Directora Instituto Municipal de Pensiones Jocelyn Márquez Ponce de León

Directora Instituto Municipal Cultura Física y Deporte Ma. Guadalupe Mora Quintero

Directora Dirección de Seguridad Pública Municipal Zoe Roberta González Uribe

Coordinador Coordinación De Relaciones Públicas Cristopher Domínguez De La Cruz

Directora Instituto Municipal de las Mujeres Adamaris Soto Ruelas

Oficial Mayor Brandon Ramos Calzada

Directora Instituto de Cultura Municipal Aylin Irene Campoya Ruvalcaba

Director Órgano Interno de Control Diego Emiliano Marín Zepeda

Directora del Dif Municipal Johana Quintana Ozaeta

Directora Dirección de Obras Públicas Evelyn Vanessa Solís García

Director Instituto Municipal de la Atención a la Salud Ángel Daniel Chávez Gardea

Director de Planeación e Innovación Gubernamental Javier Alejandro Arreola Cota