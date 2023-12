Rinde protesta Ignacio Manjarrez como invitado permanente titular del CNSP

El chihuahuense Ignacio Manjarrez Ayub fue elegido como invitado permanente titular de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, por los próximos dos años.

“Sin duda, pertenecer al Consejo Nacional de Seguridad como invitado permanente titular -ya en esta ocasión-, es de alguna manera representar a la sociedad; a fin de cuentas somos invitados de la sociedad civil”, declaró.

El entrevistado detalló que esta renovación se hace cada dos años a través de un proceso de convocatoria que hace el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para poder incluir hasta a cinco titulares y dos suplentes de la sociedad civil que se acreditan ante el Secretariado Ejecutivo.

Cabe recordar que Manjarrez Ayub estuvo dos años como invitado suplente en el CNSP y esta vez fue elegido como titular.

“Esto nos permite llevar ante los gobernadores, ante las diferentes instancias de seguridad pública, la representación social en torno a lo que puede estar aquejando a la ciudadanía. Somos invitados con voz, pero no tenemos voto, algo que ojalá pudiera cambiar con el tiempo”, indicó.

El empresario compartió que el hecho de estar en tal cargo para él significa de alguna manera incidir dentro lo que tiene que ver con las políticas de seguridad pública para beneficio de la sociedad.

Es de mencionar que entre los requisitos para ser invitado permanente están que alguna organización proponga a la persona, presentar cartas de recomendación donde se evidencien las participaciones en temas de seguridad, y otros documentos más.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) se reúne en pleno dos veces al año, cada seis meses; durante la última sesión ordinaria donde Ignacio Manjarrez rindió protesta, se aprobaron los presupuestos para seguridad pública para el 2024.

“Al final de cuentas lo más importante en poder llevar esa voz de lo que la sociedad de alguna forma se aqueja en los problemas de seguridad”, agregó.

Finalmente, aprovechó para lanzar un exhorto a la ciudadanía a participar más, argumentando que México no cuenta con una sociedad tan activa: “Sí nos quejamos, sí decimos que se tienen que hacer muchas cosas, pero no participamos en aquellas instancias u oportunidades que puede haber para la ciudadanía, para poder incidir, para mejorar la sociedad, y no solamente en cuestiones de seguridad, pueden ser en algunos otros consejos como los que existen en los municipios y en los estados donde dan cabida a la participación ciudadana para mejorar el día a día de la comunidad”, concluyó.