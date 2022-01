Rinde protesta Valentín Torres en México Republicano

Antonio Navarro Robles Gil, representante del Comité Ejecutivo Nacional de la organización "México Republicano", tomó la formal protesta de Valentín Torres Hernández, como presidente del Comité Municipal en la ciudad de Chihuahua.

Navarro Robles Gil, destacó que Chihuahua es referente a nivel nacional, por ser la primera de las 16 entidades en el país, en desplegar los comités municipales.

"No queremos ser una opción política más, queremos ser la diferencia", dijo el representante nacional, quien dejó en claro que su fin único no es convertirse en partido, considerando que para ser parte de la vida política no es necesario consolidarse como tal.

Juan Carlos Hernández, dirigente estatal, en primera instancia, agradeció la presencia de integrantes del CEN y del Comité Estatal; así como al grupo de empresarios que se sumaron al proyecto.

Refirió que ya se aprobó el plan anual 2022 de México Republicano en Chihuahua, pactando una actividad por mes en beneficio de la población; además de trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, de inicio.

Por su parte, Valentín Torres, expuso que el comité municipal está conformado por un equipo profesional y que la intención es tener a conocedores en las diferentes áreas como la cultural, deportiva, artística, médica, entre otras.