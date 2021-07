Se dotó de alimentos a voluntarios de UACh: Comité de Salud 

El titular del Comité de Salud de la UACH, Luis Fierro Méndez, informó que las y los voluntarios de seis distintas carreras que apoyan este día la jornada de vacunación contra el Covid-19 en la ciudad, recibieron alimentos tanto en el desayuno como en la comida, tal como se ha hecho en jornadas anteriores.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Agregó que debido a que la vacunación se planeó de manera precipitada, se tomó la medida de avisar a los voluntarios de una posibilidad de que no se pudiera llevar alimentación, por la premura con que se dio aviso a la UACH, sin embargo, con el apoyo de las dependencias que participan, se logró llevar tanto alimento como hidratación a los cuatro puntos en los que se encuentran los voluntarios de las carreras de Medicina, Contabilidad, Enfermería, Odontología, Ciencias Químicas y Educación Física.

"A los jóvenes se les informó que había la posibilidad de que no hubiera alimentos, por lo imprevisto y porque además coincidió con el periodo vacacional, por eso hubo la precaución, pero se hizo la gestión con las dependencias y afortunadamente hubo buena coordinación y hubo alimentos", puntualizó.

Agregó que este apoyo lo daban las autoridades pero en últimas fechas la UACH asumió la responsabilidad de proveer a los jóvenes, y señaló que por ser operativos de gran dimensión, podría ocurrir que alguna persona no estuviera al momento de que se llevó la comida, o que no pasara por su porción, lo que es parte de la operatividad de cualquier evento. "Creemos que ahí pudo creerse que no se les llevaría, pero lo importante es que sí se llevó".

Cabe señalar, que los jóvenes de las distintas carreras acuden a las jornadas de manera voluntaria, y en todo momento tienen la libertar de decidir si participan en el proceso sin que esto les afecte de alguna u otra forma.