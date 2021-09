“Se fueron a la basura 90 mdp en medicinas”: Maru Campos

Lista para sacar adelante al Estado, se declara María Eugenia Campos, quien el próximo miércoles 8 de septiembre asumirá como gobernadora constitucional y recibirá una administración con una grave situación en materia financiera –sin recursos siquiera para pagar la primera nómina—, lo que obligará a implementar un plan de rescate económico y aplicar una serie de medidas hacia el cierre de año para arrancar con el pie derecho en 2022.

En entrevista exclusiva con El Heraldo de Chihuahua, indicó que los mecanismos de salvamento de las finanzas públicas los dará a conocer durante la toma de protesta, pero adelantó que la problemática es complicada, ya que el gobierno saliente, encabezado por Javier Corral, utilizó de manera muy irresponsable el presupuesto del estado y las herramientas financieras como los créditos y el endeudamiento con los proveedores.

“Se han encontrado varias irregularidades, por ejemplo, 90 millones de pesos en medicamentos que caducaron por no haber sido utilizados y tuvieron que ser desechados, así como el colapso del Hospital Central, el cual aún no ha sido reparado, entre otras situaciones que se han detectado”.

Agregó que “nos dejaron la casa muy desordenada, una cosa es lo que haya dejado el exgobernador César Duarte, quien dejó una deuda muy grande, pero en este quinquenio se pudo haber puesto orden, sé que no se iba a solucionar la deuda, pero se pudo disminuir y sucedió todo lo contrario, incrementaron las deudas y los créditos”.

Campos Galván hizo énfasis en que no sólo fue el incremento de la deuda estatal, sino que, “se dejó un gran endeudamiento con proveedores, se gastaron el recurso proveniente de las utilidades de los bonos carreteros y se le dijo a los tenedores que se les pagaría en febrero de 2022, y se solicitó un adelanto de las participaciones federales, de las cuales mil 800 millones de pesos tenían que ser ejercidos por la administración entrante, pero también eso se gastaron, es decir, es dinero que no se va a poder ejercer pero sí lo va a tener que pagar el gobierno entrante”.

En este contexto, refirió que sostuvo una reunión con Fernando Renoir Baca Rivera, jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien le explicó que sería imposible poder otorgar otro adelanto de las participaciones debido a lo que ya se había solicitado, incluso fue después de esa reunión cuando la SHCP emitió un comunicado para informar que se había prohibido dar adelantos a los estados.

Después de mí, el caos…

La gobernadora electa señaló que con todas esas problemáticas financieras, actualmente se necesitan 15 mil 300 millones de pesos para cerrar el año, es decir, para poder pagar la nómina entre los meses de septiembre y diciembre.

“Fue un gobierno muy irresponsable que no le importó quién viniera detrás para dejar todos estos compromisos; justo como diría el rey Luis XIV, después de mí, el caos; fue el tema de la deuda, el de los proveedores, el de los fondos de reserva carreteros, las participaciones adelantadas que nosotros tenemos que pagar, fueron los cortos plazos que se contrataron con la tasa de interés más cara”.

Maru Campos detalló que los últimos créditos a corto plazo se licitaron en tan sólo seis días, es decir, tiempo insuficiente para que pudieran acudir los bancos más importantes, por lo que se obtuvieron con pequeñas instituciones que ofrecieron las tasas de interés más altas, superando las tasas normales hasta en 2% más, generando así que el gobierno del estado tenga que pagar 610 millones de pesos más cada año.

También –abundó— se encontraron con que el 70% del presupuesto estatal no está controlado por la Secretaría de Hacienda, porque esa proporción se encuentra colocada en organismos descentralizados, que no pasan vista ni entregan cuentas a Hacienda, es decir, todo lo que se paga en ese tipo de instituciones no se sabe en dónde termina.

Secretario de Salud será un médico

En relación con el tema de salud, la gobernadora electa resaltó que se trabajará de forma muy cercana con el Consejo Estatal de Salud, quienes finalmente son los especialistas y quienes conocen de temas como la pandemia para llevar a cabo una revisión seria y de fondo si es o no conveniente continuar con el semáforo epidemiológico en color verde o hay que retroceder.

“Lo primero que hay que cuidar y priorizar es la salud de los chihuahuenses, por eso también se estará tomando en cuenta lo que digan quienes integran el gremio de médicos”, puntualizó.

Por ello, reiteró que en su gabinete es fundamental que quien encabece la Secretaría de Salud del Estado sea un médico y se tiene contemplado a uno con mucha experiencia, tanto en la atención pública como en el área administrativa, un nombramiento que dará a conocer este martes cuando presente a todos los integrantes del nuevo gobierno estatal.

Respecto a la educación y la seguridad, la próxima mandataria apuntó que como en otras áreas gubernamentales, no se cuenta con el diagnóstico real de los hospitales, las escuelas, las corporaciones de seguridad, los beneficiarios y las zonas de los programas sociales, es decir, se desconoce a fondo el estatus en que se encuentran las distintas áreas de la administración estatal.

“La entrega-recepción que se hizo fue un proceso donde sólo se entregaron números de empleados, documentos de recursos humanos, haberes y deberes de cada secretaría, pero no los temas importantes de salud, educación, seguridad pública; no hubo una apertura real, por eso vamos a conocer esos asuntos hasta que lleguemos a la administración”.





