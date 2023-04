Se han regularizado cerca de 190 mil autos “chuecos”: José de Jesús Granillo

Hasta el momento se han regularizado un aproximado de 190 mil vehículos de procedencia extranjera, así lo informó el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez.

Mencionó que actualmente no se sabe con certeza cuántos vehículos se van a regularizar porque no queda claro si seguirán ingresando vehículos o sólo se están acercando los propietarios que no han regularizado su situación.

“El cálculo que tenemos hasta ahorita es alrededor de unos 180 mil o 190 mil vehículos que son los que han solicitado placas tras regularizarse”, detalló.

Granillo Vázquez, hizo énfasis en que esos 190 mil vehículos que se regularizaron hasta el momento, han sobrepasado lo que se tenía pensado en relación a la existencia de los que se podían regularizar.

Destacó que la cifra que se estimaba hace un año que inició el programa federal de regularización, fue rebasada por mucho, por lo que no puede haber una estimación de los que se pueda alcanzar con la ampliación del programa.

El funcionario estatal, mencionó que desconocen la actividad que se pueda dar en la frontera sobre el ingreso de vehículos de forma ilegal, pero reconoció que el flujo de propietarios que acuden a regularizar unidades, no se ha detenido.

José de Jesús Granillo Vázquez, recordó que el único recurso que ha recibido la entidad por ese concepto de regularización, son las dos partidas de 180 millones de pesos, las cuales corresponden hasta el mes de diciembre, dejando pendiente lo referente al primer trimestre de este 2023.