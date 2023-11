Se manifiestan en Primaria Centauro del Norte, señalan intento de secuestro de una niña

Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Centauro del Norte se manifestaron en las instalaciones del centro escolar para exigir seguridad para los estudiantes debido a que presuntamente un sujeto ha tratado de secuestrar a las niñas.

Gabriela Vega, madre de familia de una pequeña de cuarto grado, denunció que en días pasados, un hombre se acercó a su hija e intentó llevársela ofreciéndole dinero, la niña se resistió y el varón empezó a agredir de manera verbal.

Resaltó que la negativa de la niña motivó al hombre a decirle palabras altisonantes e incluso a escupirla. La situación se puso violenta, por lo que la madre optó por solicitar ayuda a los directivos del plantel a fin de que otra niña no sufriera violencia.

Cuando llegó a recogerla a su salón, los mismos compañeritos incitaron a la niña para que le contara a su mamá lo sucedido, “Mami, un señor me ofreció dinero para que yo me fuera con él”, fue como la pequeña de 9 años le dijo a Gabriela sobre la agresión.

De inmediato acudió con la directora pero se negó a ayudarla, ya que para los directivos no sucedió nada y el hombre se fue.

A pesar de que la madre de familia insistió en que se requiere seguridad en el entorno escolar, señalan que la directora se niega y ello deja en vulnerabilidad a los estudiantes de primaria.

Ese miércoles 15 de noviembre, la puerta principal del centro escolar estaba abierta, “Mi niña estaba a escasos metros de la puerta, si ella se acerca más la pudo jalar de un brazo y robarla”, relató la madre con base a los videos que existen en el centro escolar, quien en ese momento temió por su seguridad, por perder a lo que más ama en su vida.

Lamentaron que las autoridades no quieran actuar, porque no es la primera vez que una niña o niño está en situación de riesgo, “Para la escuela mientras no se la lleven no pasa nada”.

La actitud de la directora llevó a los padres de familia a manifestarse debido a que exigen que se actúe antes de que pase algo más grave y no esperan a que pase una desgracia.

La pequeña de 9 años tuvo que abandonar la escuela porque su madre teme por su seguridad. “Cuando la niña cayó en cuenta me dijo: mami, pudo haberme matado”.

Además de este incidente una maestra empujó a un niño, otro pequeño le enterró un lápiz a un compañero, a la fecha no hacen nada por remediar la situación, por lo que las madres de familia reclaman que haya la seguridad y que se ponga atención en todos los casos.

La manifestación de este martes se dio luego de que la directora María Imelda presuntamente se burló de las madres y padres.

A pesar de que se acudió a la Fiscalía General del Estado no pudieron interponer una denuncia debido a que no se concretó el delito.