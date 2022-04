Se niegan a pagar pensión de policía caído

Madre de, José Francisco García Córdova, policía estatal caído denunció que desde hace 18 meses la Fiscalía General del Estado tiene detenido el trámite de pensión por el deceso de su hijo. Su apoderada legal Norma Yolanda Escudero Morales denunció que no han ni revisado el expediente.

José Francisco, de 25 años de edad, era elemento de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, fue una de las víctimas de la emboscada que sufrieron los agentes en el Largo Maderal, en el municipio de Madero, por parte de integrantes del crimen organizado. Siete agentes más resultaron lesionados.

José Francisco era originario de Tabasco vivía con su madre Oralia Córdova de la Cruz en la ranchería Encrucijada 2ª. Sección, municipio de Cárdenas, luego se enlistó en la milicia y cuando llegó a Chihuahua permaneció por 10 años hasta que decidió integrarse a las filas de la corporación estatal.

Tras su deceso, su madre recibiría la pensión, por lo que desde el 2020 iniciaron el trámite. La encargada Cinthia Franco en la FGE les dijo que en un mes saldría la pensión, pero no fue así, se le pedía a la señora Oralia que viniera cada mes a revisar el estatus.

“Ella no tiene dinero para estar viajando, por eso me ofrecí a ayudarla”, declaró Norma Yolanda Escudero, quien al empezar a revisar los documentos y acudir a la fiscalía para ver la situación se dio cuenta que no existe un solo trámite para dicha pensión.

De igual manera acudió a Pensiones Civiles del Estado donde la canalizaron al departamento de trabajo social con Joselín Sías quien tiene un altero de expedientes e incluso el de José Francisco estaba extraviado.

La señora Norma Yolanda relató que la trabajadora social determinó que la madre del policía no es candidata a recibir la pensión.

Ante ello denunció que existen muchas trabas para que las personas reciban la pensión que les corresponde a los policías caídos.