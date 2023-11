Se registra Miguel La Torre como precandidato a la presidencia municipal de Chihuahua

Este martes, el político Miguel La Torre dio a conocer públicamente su registro como precandidato para la presidencia municipal de Chihuahua por Morena, motivo por el cual se encuentra a la espera del siguiente paso a seguir dentro de este proceso; “por el bien de nuestra ciudad vamos a pintar de guinda nuestra ciudad”.

Pese al importante reto que esto representa, se dijo totalmente preparado para lo que viene, destacando que el objetivo no es “ganar la elección solo por ganar”, sino para hacer de Chihuahua un bastión de la Cuarta Transformación, lo cual dijo es totalmente viable dado que no la ciudad no tiene una etiqueta, ni es una comunidad casada con unas siglas.

Recordó su paso y trayectoria política con las siglas de Acción Nacional y precisó que “las causas por las que yo luchaba son las mismas”; empero, al igual que varios de sus compañeros que han abandonado esa fuerza política, ya no coinciden con las decisiones de la cúpula azul.

En ese sentido, señaló que considera erróneas las decisiones que están tomando y el rumbo que han marcado, el cual se aleja completamente de lo que era en sus inicios; “se están equivocando los liderazgos, siendo que era un partido que tenía todo para mantener activo y al frente”.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Dijo que, a su parecer y el de muchos, actualmente la presidencia municipal no es más que una dirección más del Gobierno del Estado, situación que comentó se debe acabar lo más pronto posible, razón por la cual se comprometió a, en caso de llegar a ser alcalde, será totalmente autónomo respecto a su actuar manteniendo una relación cordial tanto con el Estado como con la Federación.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En cuanto a la posible confrontación que se pudiera dar electoralmente con el actual edil, Marco Bonilla, quien pretende reelegirse, La Torre aseguró que su campaña no será de atacar, sino de decirle a la gente “por qué sí voten por mí y no por qué no voten por él”; en ese tenor, destacó que será un caballero con sus contrincantes.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Respondiendo a los militantes de Morena “Los de Abajo”, quienes hace un par de semanas señalaron y se dijeron en contra de los “chapulines” como La Torre, Brenda Ríos, Alex LeBarón, entre otros, externó que los entiende, pero precisó que su intención no es desplazar a nadie.

Detalló que hace algunos meses, algunos militantes de Morena lo invitaron a participar en el proyecto de Claudia Sheinbaum con la que dijo siempre coincidió por su gran gestión y labor, además de la trayectoria limpia con la que cuenta. Ya estando cercano al partido guinda, es que decidió aceptar la invitación de la Doctora a participar en la próxima contienda electoral.

Entre los actores que acompañaron a La Torre en su anuncio se pudo observar a Rosana Díaz, Óscar Castrejón, América Mayagoitia, Eliel García, Víctor Quintana, Luis Rascó, Luis Arrieta, Ever Quezada, entre otros.