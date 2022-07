Se regularizará a más de la mitad de las familias asentadas en el fraccionamiento de Pensiones

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, dio a conocer que cerca del 60 por ciento de las familias que habitan los domicilios que se ubican en el fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado, sí podrán estar en condiciones de regularizar su situación.

En este sentido, manifestó que es sólo un aproximado de lo que se prevé, pues existen casos específicos, que deberán ser analizados por las autoridades, y poder definir cuáles son las personas que sí podrán regularizarse y cuáles no.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Jáuregui Moreno, señaló que una vez que se realice el análisis y se determine la situación legal de las familias que ocupan esos hogares, también se tendrán que definir las acciones que las autoridades deberán tomar, respecto a quienes definitivamente no estarán en condiciones para llegar a un acuerdo y poder quedarse con las casas.

“Las autoridades de vivienda, tendrán que determinar qué casas están en posibilidades de venderse a las personas que las están habitando, qué casas no, porque hay gente que habita domicilios y que no están en esa posibilidad, y estamos viendo cual va a ser el procedimiento que vamos a realizar; la idea es ya regularizar ahí, y que no esté siento un problema como hasta ahorita”, subrayó el secretario general de Gobierno.

El funcionario estatal reiteró que hasta ahorita se prevé que sea el 60 por ciento de los habitantes de ese fraccionamiento, quienes puedan regularizarse, sin embargo, dicha cifra podría cambiar, una vez que se analicen todos los casos.

“Todas las casas están ocupados, pero es que en muchas de ellas, hay gente que llegó así de manera irregular, sin un título; no se trata siempre de gente que necesita estar ahí, hay gente que tiene otra vivienda y de todas maneras están ocupando una de esas casas; hay de todo, y nosotros vamos a hacer una clasificación y vamos a dejar todo en orden”, enfatizó Jáuregui Moreno.