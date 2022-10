Se reporta descenso de temperatura y lluvias en varias zonas de la capital

Durante la noche de este domingo 09 de octubre, se reportaron fuertes precipitaciones en la capital, después de un día nublado, y reportes de diversas lluvias en las regiones de Cuauhtémoc acompañadas de granizo

Aunque por el momento no se reportaron caída de granizo en la ciudad capital, si se reportan fuertes lluvias en colonias como Santo Niño y San Felipe, además de las aledañas al Cerro Coronel.

Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

Por esto se recomienda a la ciudadanía mantener las precauciones necesarias, no salir de no ser necesario y mantener seguros a las mascotas, niños y adultos mayores, además de no cruzar calles y arroyos inundados.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Chihuahua, aviso desde temprana hora de la mañana que habría presencia de lluvias en varias partes del estado, mismas que estarán acompañadas por la caída de granizo y tormentas eléctricas.

Por otro lado, poco después se alertaba sobre la fuerte tormenta que se registraba en el Municipio de Cuauhtémoc, así como en la carretera que iba desde esta región hacia Chihuahua capital, donde había presencia de granizos.

Estás ocasionaron diversos daños al patrimonio de los pobladores de ciudad Cuauhtémoc, como en sus vehículos algunos de los cuales quedaron con abolladuras y con las ventanas rotas.

Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

Por otro lado la dependencia estatal alertó sobre las lluvias fuertes acompañadas de granizo sobre el tramo carretero de Ascensión-Entronque. Asimismo se presentaron descensos de temperaturas, estas son parte del frente frío número tres.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Chihuahua recuerda a la población que está a su disposición el número 911, en caso de cualquier emergencia a causa de las presentes lluvias.