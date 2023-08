Se une Jael Argüelles a Morena; denuncia hostigamiento de la familia Aguilar

Quien fuera la representante del Partido del Trabajo (PT) dentro del Congreso del Estado, Jael Argüelles Díaz, anunció en compañía de Brighite Granados, dirigente estatal de Morena, y de la bancada guinda, su incorporación a las filas del partido de la Cuarta Transformación.

Tras una sesión por demás acalorada en la que se eligió a la nueva mesa directiva del Congreso del Estado, y al haberse quedado fuera de las participaciones del debate que se desarrolló en el recinto oficial, la diputada Jael Argüelles optó por tomar la tribuna al momento en el que se estaba emitiendo la votación de la propuesta y denunció públicamente los hostigamientos y acosos de los que han sido víctimas tanto ella como su hermana Deyanira Ozaeta.

“Yo ya no estoy abierta a dialogar porque esta política que pasa por encima de los derechos de las personas, que pasa por encima de su integridad, física y mental no puede ser”, fue parte de lo que se alcanzó a escuchar, así como el reclamo y la vergüenza que dijo sentir de que “el Gobierno estatal esté de parte de la familia Aguilar a quienes consideró como “gente inescrupulosa”, ya que el micrófono le fue silenciado puesto que el debate había concluido.

Posterior a ello, tanto Argüelles como la bancada morenista, con excepción de Adriana Terrazas, abandonaron el salón en el que se desarrollaba la sesión a fin de reunirse en la planta baja del edificio legislativo en donde Brighite Granados anunció la incorporación de la joven legisladora a las filas de Morena.

“Una joven valiente que representa los valores de la Cuarta Transformación, hemos visto que ni las amenazas ni las presiones la han podido doblegar”, fue como se refirió Granados De La Rosa al dar el anuncio y brindarle la bienvenida a Argüelles a las filas de Morena.

Por su parte, la ahora exmilitante del PT detalló que le tiene mucho cariño al partido por el cual militó durante diez años; empero, reiteró que con el paso de los años se ha ido desvirtuando y viciando, por lo que sostuvo que “el Partido del Trabajo no es solo una dirigencia, no es solo una familia, es un movimiento que le pertenece a todas las personas que en su momento conformaron el CDP”.

Detalló que, a su parecer, para incidir en la política se debe de pasar de lo individual a la colectividad, por lo que hoy en día, Morena representa esa puerta para ella, ya que es consciente que dentro el PT no podría mantenerse fiel a sí misma por mucho tiempo, pues repitió el mensaje emitido en tribuna asegurando que “no hay nada que me puedan ofrecer, no hay nada con lo que me puedan comprar porque a mi hermana ya no me la pueden devolver (refiriéndose a Deyanira Ozaeta)”.

En ese sentido, abundó en los detalles señalando que, durante el tiempo que Ozaeta Díaz estuvo al frente de la Diputación por el Distrito 06, fue víctima de muchos abusos, lo cual le generaron daños considerables, por lo que externó que “a mi hermana ya no me la pueden devolver”.

Ante el discurso que se dio en el debate de la junta previa se habló de democracia y pluralidad, a lo que Argüelles reprochó que esas virtudes no se pueden dar en un parlamento en el que el voto “es coaccionado a través del miedo, el acoso y el hostigamiento, no tiene ningún sentido”.

Agregó que muchos de los votos que se emiten en el poder legislativo se sobreponen a la voluntad de las personas pasando por encima de los derechos humanos de quienes integran el Congreso, motivo por el cual optó por deslindarse del PT, “sé que de esta forma yo voy a poder ser congruente” destacando que no solo será emitiendo un discurso, sino actuando conforme a sus palabras.