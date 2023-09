Sector Manufacturero perderá mdd por pausa de Ferromex y cierre de puente fronterizo: Index

Román Rivas Hong, presidente de la Industria Manufacturera de Exportación de Chihuahua, Index, afirmó que se estima que la situación en la frontera de México con Estados Unidos, por la problemática generada por la situación de la migración está generando miles de millones de dólares en gastos extraordinarios, por las demoras en los puentes internacionales.

Rivas Hong, detalló que si bien, no hay un impacto directo de pérdida en el sector industrial; a menos de que un producto no llegue a tiempo a su destino; o a menos de que un producto no se importe a tiempo para poder ser manufacturado en México. En esos casos específicos sí puede haber afectación de miles de dólares a la industria, con la suma de tráileres y de producto que está cruzando de ida y vuelta. Aunque sí hay maneras de cruzar, pero obviamente es más tardado.

“Los efectos en pérdida, es del transporte extra que tengo que pagar, el tiempo extra que le tengo que pagar al operador de la unidad. Ahí sí estamos hablando de probablemente decenas de miles de dólares en costos extraordinarios; pero pérdidas en la parte del producto, en la parte de la importación y exportación no está habiendo un efecto mayor en el sector industria”, explicó Román Rivas.

El presidente de Index Chihuahua destacó que en los casos de productores agrícolas o ganaderos, se estima que la pérdida sea aún mayor, por las afectaciones a la mercancía que transportan.

Foto: Eric Fernández

Ferromex

Chihuahua Reforzarán seguridad de Ferromex con agentes de migración y seguridad privada: INM

En el tema de la suspensión de Ferromex, refirió que quizás es bajo el impacto, por el hecho de que la gran mayoría de la materia prima, es importada de los Estados Unidos; aunque sí pudiera haber materia que llegue vía marítima por el Pacífico, y de ahí se carga en ferrocarril, para su transportación.

“Sí hay afectación en cuestiones de logística, como una carretera bloqueada, vías del tren tomadas, rutas que no salen aviones. Hace falta que el Gobierno Federal actúe de una manera más contundente para controlar la migración”, aseveró.

En ese sentido, cuestionó cómo se permite -teniendo tantas autoridades y teniendo varias instancias en cuanto a seguridad desde la policía municipal, estatal y federal siendo Guardia Nacional la parte federal-, en cada uno de los estados, que se llegue a este punto, en donde se les permita subir en el sur del país y, que sin que nadie les diga nada, lleguen hasta el norte.

“Que hayan directamente suspendido estas corridas, es la peor decisión que se puede tomar. Porque al final de cuentas, va a tener una afectación logística, va a tener una afectación en las exportaciones, debido a que muchas de las plantas que transportan en ferrocarril sus productos, (por ejemplo, algunas plantas ensambladoras de vehículos), las transportan directamente en ferrocarril, para que crucen hacia los Estados Unidos, Y vienen por toda esta ruta desde el centro de México cruzando por Ciudad Juárez para después ser distribuidos en los Estados Unidos”, acotó.

Sobre la propuesta de que Ferromex controle a los migrantes, señaló que no es responsabilidad de una empresa privada.

“Tiene que haber una respuesta más contundente por parte del Gobierno Federal, lo que está pasando ahorita en la frontera, lo que está pasando ahorita con Ferromex, todo le afecta a la industria. Tenemos alternativas para cruzar: Santa Teresa está completamente abierto, el nuevo puente de Tornillo está completamente abierto; pero el hecho de que se estén haciendo revisiones más exhaustivas en Zaragoza, le pone un freno al comercio y ese freno puede impactar en cuanto a tiempos de entrega, puede impactar a las empresas que tienen un embarque urgente que tiene que llegarle a su cliente en los Estados Unidos. Todo impacta sin embargo, pues esta situación de los puentes internacionales, sabemos que no es exclusiva de Chihuahua. Está viendo revisiones exhaustivas en varios puntos en Texas, Arizona, Nuevo México, y en algunos puntos de California”, acotó.

Román Rivas Hong, expresó que espera que el gobierno actúe de una manera pronta y expedita, con el tema de los migrantes, para que no afecte a los terceros, y señaló que migración es responsabilidad del gobierno.

Foto: Eric Fernández

Puente Guadalupe-Tornillo ‘Marcelino Serna’

Chihuahua Amplían horario de puente Guadalupe-Tornillo para reducir impacto por cierre de frontera

“En semanas pasadas es que estuvimos gestionando recursos para este cruce internacional entre Guadalupe y tornillo, el puente Marcelino Serna. Creo que el hecho de que nosotros hayamos gestionado a tiempo los recursos, tanto en el lado americano, como en el mexicano, nos libró de un problema mayor porque ahorita este puente está siendo un escape ante la situación que se tiene ahorita en Ciudad Juárez con el cierre del puente de Córdoba; y con las exhaustivas revisiones que están sucediendo en Zaragoza”, afirmó Román Rivas Hong, presidente de Index Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Román Rivas destacó que la gestión fue una labor de equipo, de Index Chihuahua, junto con quienes construyeron el libramiento, Coconal, la Agencia Nacional de Aduanas, que en su momento fue dirigida por el general Cecilio Martínez; y sobre todo, de Erick Fernández el chief officer de Customs and Border Protection, CBP, del cruce fronterizo, el responsable de todos esos acres de construcción de puente en el lado americano.

“Esa apertura fue la que nos está ahorita dando la oportunidad de poder cruzar, por este puente y que está haciendo un gran alivio; y simultáneamente se está cumpliendo el propósito de que empresas transportistas, agencias aduanales, las empresas mismas que nosotros representamos, tengan la oportunidad de circular por ese puente. La carretera es una obra de arte, y sinceramente la infraestructura en ambos lados del puente, es la mejor que tenemos en toda la región de Chihuahua. Es un puente muy bien construido está diseñado para que sea puente de cargo o de este cruce comercial sí y para el comercio internacional”, detalló.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El presidente de Index Chihuahua, acotó que en el Puente Guadalupe-Tornillo, se está haciendo un extraordinario trabajo, porque es el puente más expedito de toda la región, -mucho más que Zaragoza-; y en un contraste comparativo, mencionó que al día de hoy, 21 de septiembre de 20323, llevaban más cruces en Tornillo que en Zaragoza.

“Eso es algo que nosotros como clientes debemos de apreciar, y pues esto es una dentro de la contingencia. Es una nota fortuita. Es una nota positiva”, concluyó.