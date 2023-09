Lamenta alcalde falta de voluntad del Gobierno Federal para resolver tema migratorio

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, lamentó la actitud del Gobierno Federal frente al tema migratorio, al no tomar una actitud resolutiva para enfrentarlo; y también el efecto colateral que causa con el cierre de la frontera y suspensión temporal de Ferrocarriles de México en sus trenes de carga, que utilizan las personas en situación de movilidad para viajar.

“Lamento mucho esta situación de los migrantes, es una responsabilidad total del Gobierno Federal y una irresponsabilidad total del Gobierno Federal, cuando deja cruzar migrantes, tiene que asumir todos los costos que esto implica. Y hoy, el Gobierno Federal brilla por su ausencia”, afirmó Marco Bonilla.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Marco Bonilla agregó que de continuar con esta actitud frente a la migración, le depara a México el cierre total de las fronteras.

“El gobierno de Estados Unidos lo ha -y sobre todo el gobierno texano-, lo ha externado en varias ocasiones. El cierre total de fronteras es que no cruce un solo camión; y ¿qué vamos a hacer con todo lo que estamos preparando con industria? El gran problema es que las maquiladoras que no son mexicanas, a ver hasta cuándo hasta cuándo aguanten. Porque así como llegaron a México, en cualquier momento pueden decir que como no puede exportar, pues adiós, se van a Centroamérica o a Sudamérica. La verdad es que puede mucho y cala mucho que el gobierno federal no entienda razones".

Juárez Migrantes dejan calles de Juárez para hacer fila en el bordo del río Bravo

En ese sentido, el alcalde Bonilla Mendoza calificó la situación como muy preocupante, y externó que: "es una pena y es un coraje que hay una obstinación total en el Gobierno Central, en el Gobierno Federal" de no ver esta situación de cómo afecta no solamente a un estado fronterizo; y acotó que puede existir una intención oculta, con la que quizá quieran, o se quiera ver algún tema de revancha, por otros temas de decisiones que se han tomado en este estado, tanto en el Gobierno Estatal como en el propio Gobierno Municipal.

“Esa no es la vía, estamos afectando no solamente a las y los chihuahuenses; estamos afectando a todas las mexicanas y mexicanos, porque Chihuahua es el principal exportador del país. Por aquí cruzan mercancías, que no solamente se hacen en Chihuahua; que se hacen en Querétaro, Aguascalientes, San Luis, Tamaulipas, en algunas ocasiones, en algunos casos en Coahuila, por aquí cruzan. Estamos en una situación de extrema urgencia: no hay la más mínima voluntad, o disposición de inclusive arreglarlo con el gobierno texano”, aseveró Bonilla Mendoza.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para concluir, refirió que el año pasado, en 2022, se criticaba que la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, que se hubiera acercado a resolver este conflicto; “pero, si no se ve responsabilidad o proactividad del Gobierno en resolver esta situación, -o entendimiento- en la gran crisis que está generando esta situación, alguien lo tiene que atender”, finalizó.