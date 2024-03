Seguidores de Susana Prieto llaman a votar por ella para la Presidencia de la República

Por medio de sus redes sociales, la diputada federal, Susana Prieto Terrazas, compartió un mensaje que le hizo llegar uno de sus seguidores en el que le externó que en las próximas elecciones escribirá su nombre en la boleta correspondiente para elegir al próximo presidente de México.

“No dejo de llorar y de agradecerles tanto cariño y respeto. Esto como consecuencia de las declaraciones del presidente de la República de no querer que se vote mi iniciativa de las 40 horas”, se observa en las primeras líneas de su publicación la cual está acompañada por dos capturas de pantalla de la conversación con el seguidor en mención.

En dichos mensajes, se lee la propuesta de este seguidor de escribir el nombre de la actual legisladora anteriormente perteneciente a Morena en el recuadro de la boleta electoral en el que se da la opción de proponer a algún candidato no registrado para la contienda. Aunado a ello se ejemplifica con una ilustración sobre su propuesta.

“Pareciera que Morena se empeña en que la clase trabajadora no vote por ella, pareciera que el ejecutivo hace lo posible por mantener contentos a los empresarios en vez de los trabajadores. Yo en lo particular pienso que no va a pasar nada y mi siguiente propuesta será lo siguiente y es lo que voy a hacer”, describe el seguidor de la congresista.

Ante esto, Prieto Terrazas, fue clara al externar que “no creo que haga falta, yo no seré candidata a nada, pero me siento profundamente honrada…el pueblo manda y amor con amor se paga”.

Igualmente, se sinceró asegurando que ha sufrido bastante en los últimos meses y le ha costado salir adelante ante la traba que le puso su propio partido a su iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas.

Pese a ello, dijo que su compromiso y motor es justamente la clase trabajadora, por lo que, a pesar de lo difícil que ha sido, ha optado por seguir luchando, pues “no puedo defraudar a la clase trabajadora porque creen en mí”.

Dentro de los comentarios de esa publicación, se leen varios que respaldan el votar por ella para la presidencia de la República en lugar de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo o alguno de los otros contendientes. Igualmente, otros aseguran que esa acción únicamente desestabilizará al partido, por lo que sugieren esperar.