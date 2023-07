Seguiremos marchando, pues falta mucho por lograr: Chacala Queen

"Chacala Queen", quien es parte de la comunidad LGBTQ+, compartió que aún falta mucho por lograr, toda vez que y la discriminación hacia quienes forman parte de esa diversidad prevalecen, no sólo en Chihuahua, sino en México y a nivel mundial.

Señaló que la marcha del orgullo 2023 conjugó un evento tanto de unidad por parte de los integrantes de la comunidad lgbt más pero también fue la oportunidad para mostrar que seguirán en la lucha por los derechos de toda persona sin importar color, edad, religión, preferencias de diversidad sexual ni ningún otro patrón "pues todas las personas merecemos ser tratadas con respeto".

"Hay que salir y hay que exigir nuestros derechos nosotros así vamos a seguir, que yo creo que aún nos falta bastante".

Añadió que muchas personas no "aprueban" la diversidad, esto debería ser un factor que no afectara a nadie" pues nada hay de malo en ello; Hay que seguir marchando y hay que seguir luchando por todos nuestros derechos".

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

"Prevalece homofobia en Chihuahua"

Miguel, quien acudió a la marcha acompañado de su amiga Río, relató que viajaron desde el municipio de Cuauhtémoc, para sumarse a este movimiento y a la comunidad de la que orgullosamente forman parte para hacer frente a un estado homofóbico, como es Chihuahua.

Es la segunda vez que asisten a la marcha por el orgullo gay y este 2023 no duran no dudaron en sumarse pues de manera especial se ha hecho hincapié en la necesidad de que se respeten los derechos no se discriminen de pues esto afecta pues esto ha impactado en la salud de las personas de la comunidad lgbt+ específicamente en su salud mental.

Considero que esta marcha es una gran fiesta pues independientemente de compartir y festejar lleva un trasfondo muy importante ya que en unidad gritan lo que por derecho corresponde.

"Chihuahua es un estado muy homofóbico a nuestro parecer, podría catalogarlo del 1 al 10 pero realmente aún prevalece de esta manera de pensar con un pensamiento muy cerrado hacia nosotros".

"En esta ocasión creo que venimos con mayor entusiasmo y quizá consintiéndonos en mayor unidad, solo para exigir sino para festejar que estamos aquí y que cada vez somos más".

El joven añadió que la experiencia de reunirse con miles de personas que comparten este pensamiento de respeto es muy gratificante porque deja ver que cada vez la sociedad se humaniza más y se divide menos".