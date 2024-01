Señalan a Yox, empresa de trading deportivo, por retraso en rendimientos

La empresa Yox ha generado en la ciudad de Chihuahua incertidumbre para las personas que han invertido en ella, luego de que el pasado mes de diciembre tuvieran complicaciones para realizar el pago de los rendimientos a algunos de los usuarios y por aplazamientos en el retorno del capital.

Personas que invierten su dinero en esta empresa que se dedica al trading deportivo explican que hasta el mes de noviembre recibieron sus rendimientos, pero que a partir de diciembre el pago correspondiente no se reflejó en sus cuentas.

Los inversores en Chihuahua han comenzado a intercambiar información de que al momento de solicitar el retiro del dinero sólo han entregado una parte y la empresa argumenta que es por cuestiones financieras de los bancos, que no dejan hacer múltiples movimientos financieros.

“El asesor de Yox me recomendó que ya sacara el dinero y lo sacó pero aún le falta que le devuelvan el 30% del dinero que invirtió”, es uno de los comentarios que se compartió en los grupos creados para dialogar del tema con otros usuarios dentro del estado de Chihuahua.

Algunos usuarios compartieron que al momento de solicitar el retorno del capital, no lograron concretarlo ya que solicitaban de nueva cuenta la CLABE bajo el argumento de un error, a pesar de tener varios meses generando transferencias de rendimientos a sus mismas cuentas.

Según se tiene asentado en registros periodísticos, Yox forma parte del conglomerado empresarial Xoy Capital, enfocado a la inversión de capitales en distintas facetas del mundo deportivo, como ejemplo fue artífice del Chihuahua FC, club de Liga Premier del Futbol Mexicano.

El pasado 15 de enero, Carlos Lazo, quien se identifica como CEO de Yox, giró un comunicado oficial de la empresa, donde reconoce que no se ha logrado concretar el .79% de las operaciones diarias, es decir reconoce que no se logró pagar los rendimientos a diferentes cuentas de la empresa por un “cuello de botella administrativo”.

En el documento firmado por él, refiere que estos movimientos no se lograron concretar por más de mil 500 operaciones que hacen al día y cerca de 45 mil operaciones que hacen de forma mensual. Como parte del mensaje promete un proceso de internacionalización para llegar a Europa y Estados Unidos, y continuar creciendo como una de las principales empresas no financieras.

Ayer la empresa también emitió un comunicado oficial en el que señala que la información que ha estado circulando es imprecisa, además señala que se ha presentado la renuncia de algunos de sus colaboradores y reconoce que atraviesan algunas dificultades financieras que orillaron a una reestructuración financiera y administrativa para ofrecer una solución a sus clientes.

El documento también informa que están realizando las gestiones necesarias para constituir un fideicomiso que servirá como garantía de pago en aras de proporcionar certeza en cuanto el cumplimiento de las obligaciones con los clientes.

Es de mencionar el mediático megafraude de Aras Investment Business Group que afectó a más de 7 mil inversionistas, y aunque la empresa Yox no cuenta con las mismas características de operación, el antecedente ha generado desconfianza entre los usuarios, quienes han comenzado a sufrir una incertidumbre por la garantía del dinero que han invertido.

De acuerdo a la información proporcionada por los asesores de esta empresa, entregan alrededor de un 34.98% anual por el recurso que inviertan a través de Yox, lo que se refleja en poco más de 2% mensual, los cuales son parte de los rendimientos que se pueden recibir de forma mensual o de forma anual, según lo contemple en el contrato de los clientes.

Los rendimientos varían según el paquete que desea contratar los clientes, así como el tiempo y la forma en que se desea obtener el retorno de la inversión, por lo cual varía de cada cliente el interés que puedan obtener a través de esta empresa de apuestas deportivas.

La empresa está registrada en Guadalajara, Jalisco bajo el nombre de Yox Holding S.A. de C.V., constituida por un grupo de empresarios que “creen en el éxito de nuevos negocios (...) desarrollamos un sistema propio de trading deportivo para compartirlo con todos nuestros clientes”, según se identifican.

La empresa Yox se encuentra establecida en diferentes partes del país, entre ellas se ha concentrado en la matriz en Guadalajara, en el estado de Chihuahua en la capital y en Ojinaga, Baja California, Michoacán, Puebla, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro, Durango y Aguascalientes.