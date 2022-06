Sequia pone en riesgo operatividad de balnearios

Dueños de balnearios manifestaron que las altas temperaturas han propiciado las visitas en estos espacios, sin embargo, manifestaron su preocupación por que tener que llegar al punto de parar operaciones, debido el tema de sequía.

Alberto Hernández, propietario de las Cabañas del Tío Albert, refirió que actualmente hay dos factores que resaltar: por un lado que el calor está colaborando para que la gente busque estos sitios de esparcimientos; pero por otra parte se están enfrentando a la escases de agua.

En este último punto, explicó que no se tiene la capacidad para tener todas albercas llenas y, aunque la problemática no está en su nivel más crítico, actualmente están batallando con el agua, tan es así que, de momento, en las Cabañas del Tío Alberto de las seis áreas con albercas con las que se cuenta, tienen cuatro disponibles para el público.

El entrevistado señaló que año con año han venido lidiando con esta situación de falta de agua, que es una constante en Chihuahua, pero que en esta ocasión “se agravó más que en los últimos 20 años”.

En este sentido, resaltó que de no llover en estos próximos días o semanas, el tema resultaría por demás complicado. “Sí estamos previendo dificultades para poder mantener el servicio normal; a la fecha ya tenemos cerradas dos áreas”, insistió.

Al cuestionarle si había la posibilidad que tuvieran que cerrar el acceso al público en caso de que persista la sequía, no dudo en responder que si en este mes de junio no llueve, definitivamente tendrán que hacerlo.

Esto ocurre en plena recuperación económica, pues cabe recordar que dichos establecimientos duraron un buen tiempo cerrados, en atención a las medidas sanitarias establecidas por las autoridades durante la pandemia por Covid-19.

“Cuando no es una cuestión es otra, o sea que ya no vemos los duro si no lo tupido, entonces el futuro lo vemos difícil; esperemos que cambie la situación, es lo único que nos queda porque no se puede ir contra lo que es natural”, expuso.

A pesar del panorama, el dueño del balneario no pierde la esperanza de que pronto se presenten las precipitaciones pluviales en la región; mientras tanto, ofrecen sus servicios que incluyen rentas de cabañas.

No obstante, están a la expectativa con el tema del agua, pero también del alza en contagios que se está registrando y una posible quinta ola, por lo que aprovechó para resaltar que la petición del uso del cubrebocas en las instalaciones es por cuestiones de salud.