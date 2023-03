Sesiona de forma extraordinaria Cabildo para votar reformas a la Constitución

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Andrés Fuentes Rascón, informó el único asunto de la sesión extraordinaria sobre la aprobación del decreto para reformar el marco normativo que establece que la persona titular del Gobierno del Estado de Chihuahua, sobre la disposición para viajar fuera del territorio estatal, que fue votado por las y los regidores del Cabildo, y aprobado por mayoría de votos.

El lunes 21 de marzo, el Congreso del Estado aprobó por mayoría 23 votos a favor y ocho en contra, el dictamen presentado por el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en la iniciativa presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, presentó la iniciativa, que quedó aprobada.

En el seguimiento legal del asunto, se convocó a sesión de cabildo del Ayuntamiento de Chihuahua, para someter a votación la aprobación del decreto, mismo, que también fue aprobado por mayoría de votos por las y los regidores del Ayuntamiento de Chihuahua.

Para lo anterior, se circuló entre los integrantes del cuerpo colegiado una copia del decreto 528/2023 en el que se reforman los artículos 91, 93 fracción novena, 94 segundo párrafo y 96 segundo párrafo, y se adiciona un segundo párrafo a la fracción novena del artículo 93 y un tercer párrafo al artículo 94, todos en la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

Antes de la votación, la fracción edilicia de Morena en el Cabildo, solicitó la palabra, a través del Eliel García, se posicionó en contra de la aprobación de que la gobernadora María Eugenia Campos Galván “pueda ausentarse de sus labores hasta por 21 días sin tener la obligación de solicitar permiso ni informar de sus viajes”.

El regidor García argumentó que la redacción de la reforma no garantiza que los viajes que haga la gobernadora sean exclusivamente giras de trabajo. Este Cabildo no puede ser títere de la Gobernadora ni del Congreso, nos convocaron a una sesión extraordinaria para tratar un asunto de extrema urgencia, como si fuera cosa de vida o muerte, cuando evidentemente no lo es”.

En ese sentido, dijo a nombre de las regidoras Ishtar Ibarra, América Mayagoitia y él mismo, dijo que como regidores no avalarían reformas que calificó como retrógradas y simuladoras para permitir que Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, salga sin pedir permiso ni informar sobre sus viajes.

Refirió que el paquete de reformas se incluye un presupuesto participativo para el Gobierno del Estado de un 3% de los ingresos, “esta iniciativa contiene una propuesta de visión limitada y regresiva”, pues es incongruente cuando se sabe que los presupuestos municipales para este fin son del cinco por ciento.

En el artículo 96 de la reforma se suprime la obligación que actualmente tienen los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Fiscalía General del Estado, las secretarías y coordinaciones de presentar al Congreso, a más tardar el 30 de septiembre, un informe del estado que guardan los asuntos a su ramo.

Por su parte, la regidora Moncerrat Elvira Villarreal Torres, manifestó su voto en contra del acuerdo con el que el Ayuntamiento participó en el proceso de modificación a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, del decreto por medio del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de nuestra Constitución Local, en relación con las salidas de la Gobernadora del Estado, los informes de las dependencias que conforman la administración estatal, el tema de la paridad de género en el Poder Ejecutivo, y el presupuesto participativo en el Estado.

“Esta manera de proceder del Poder Legislativo no abona a la relación de respeto que debe privar entre los poderes públicos, pues más pareciera una relación en la que un Poder está a la orden y ritmo de otro Poder; adicionalmente, la prisa para este ayuntamiento también es visible, aún y cuando nuestra constitución otorga un amplio periodo de 40 días naturales para emitir nuestro acuerdo, sea en sentido positivo, o en sentido negativo”, aseveró Elvira Villarreal.

Mencionó que del artículo 91, se desprenden varias hipótesis: las primeras respecto a si se sale sólo del territorio del Estado o si se abandona el país; las segundas respecto al tiempo de dichas salidas, es decir, si son menos de cinco días, hasta 21 días o más tiempo todavía. Según el caso que se tratare, la gobernadora actualmente debe dar aviso a los otros dos poderes públicos o pedir licencia al Congreso del Estado para ausentarse.

“El artículo ya reformado sólo prevé las salidas del territorio nacional por más de 21 días consecutivos, caso en el cual deberá pedir licencia al Congreso. De ello, se desprende que en cualquier otra hipótesis de salida del territorio estatal, la gobernadora ni siquiera tendrá que dar aviso a los otros poderes, mucho menos pedir licencia. El cargo de gobernador o gobernadora es la más alta distinción para una persona en el servicio público y en la representación política dentro de una entidad federativa; quienes llegan a ostentar este cargo se deben a la población de su Estado. Esa es la razón por la que no pueden ausentarse arbitrariamente, y sin aviso o licencia previa”, expresó la regidora Villarreal.

Para finalizar, dijo no entender la razón por la cual la gobernadora quiere conducir su gestión sin estos contrapesos. “Eso no habla bien de alguien que dice servir de tiempo completo a la entidad en la cual fue electa popularmente, y por esa razón no puedo estar de acuerdo con la modificación a la constitución que ya ha aprobado el Congreso del Estado, aprobación que además se dio en un cuestionable tiempo récord”, concluyó.