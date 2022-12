Si no acabamos con la violencia y los crímenes terminaremos en anarquía: LeBarón

Julián LeBarón, activista y representante de la comunidad LeBarón, anunció que la inseguridad y la violencia están orillando al país a organizarnos, ya que de no hacerlo podríamos terminar en una anarquía, por lo cual considera que es necesario un gobierno que sirva a la comunidad, toda vez que calcula que en el caso de los homicidios, la impunidad es del 100% en la República Mexicana.

Lo anterior, lo dio a conocer durante su ponencia en la Mesa Panel Abrazos, Balazos, etc… El país de las víctimas, que se llevó a cabo en la Feria Internacional del Libro que se celebra en Guadalajara, donde en compañía del Padre Javier Ávila, Santiago Aguirre Espinoza del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín y Ceci Flores Armenta de Madres Buscadora en Sonora dialogaron sobre el entorno y clima de inseguridad en el país.

Julián LeBarón, explicó que uno de los errores más fatales en la historia de la humanidad, es permitir demasiado poder a una sola persona, y que parte de la solución para mejorar el país, es comenzar a retirar del poder a quienes no están cumpliendo con lo que juran que van a hacer al frente de los cargos públicos.

“Quienes tienen el monopolio, le pagan a personas, a los policías en el noroeste de Chihuahua, es la más peligrosa del estado, son los manos y brazos de organizaciones criminales, a quienes les permitimos tener el monopolio de la seguridad, estamos en un viacrucis en el que tenemos que decidid ir, así como el pueblo francés, están orillando a nuestro país, si no nos organizamos para detener el crimen y violencia, vamos a terminar en la anarquía” compartió el activista ante los asistentes a la Feria del Libro.

Consideró que el sistema democrático que actualmente se desarrolla en el país, es un sistema que heredamos desde hace muchos años, que es un contrato social, para permitir que algunos hagan lo que no se puede hacer, y que es un contrato social, que con quien se hace, en un lado está la obligación y obediencia, violentando los principios de un contrato al hacerse con personas desconocidas.

“Nos dejan en una desigualdad total ante la ley, a los legisladores y Poder Judicial, los errores históricos, es el monopolio de la justicia, porque la justicia no se puede entender si no es conocimiento de la comunidad de lo que es justo, un linchamiento representa más justicia para los mexicanos, que lo que hemos visto de las instituciones en dos siglos, porque no tenemos una reparación del daño” comentó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Julián LeBarón argumentó que las autoridades no han sido capaces de traer la paz en el país, y que se debe poner la voluntad de las personas “tenemos dos años sin policía municipal, fuimos con el Alcalde para que nos quitaran los policías y hemos vivido mucho mejor, el miedo es siempre una mentira, es algo que puede pasar, pero nunca vives en el momento actual”.

“No hay familias en México, que no han sido tocados por la violencia, todos conocemos de algún conocido o familiar, que ha sido violentado, los sicarios y los malandros, son personas que han sido agredidas en su vida y por esa agresión también somos responsables” agregó el activista en Guadalajara.

Julián LeBarón, durante su mensaje, recordó el martirio que ha sufrido la comunidad LeBarón con el paso de los años, iniciando con la desaparición de su cuñado Alfredo Apodaca, la de su tío Raúl Rascón en 2008, la desaparición de su hermano Erick en mayo de 2009 y hasta la más reciente agresión que sufrieron en el año 2019 donde mataron a madres y niños en los límites de Chihuahua y Sonora.