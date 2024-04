Si no llueve, peligra plan de riego para el ciclo agrícola del 2025: Mario Mata

De acuerdo al titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco, actualmente el estado tiene un ciclo agrícola restringido, lo que catalogó como preocupante; por lo que si este año no llueve, el ciclo agrícola del 2025 estaría en riesgo. “Si no llueve, el 2025 no tendremos plan de riego en ninguno de los distritos de riego, no tenemos ahorita en peligro el agua potable”, dijo.

Refirió que el panorama que tienen para el estado de Chihuahua, es que el 100 por ciento del territorio está en algún grado de sequía, la cual ni siquiera alcanza ya el primer grado, sino en el segundo grado en adelante y otra gran parte en la que se llama sequía excepcional.

Titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata / Foto: Archivo OEM

“Sigo insistiendo en que esto es estructural, no coyuntural; es decir, que son afectaciones por el cambio climático, el cual ya dejó las consecuencias de manera permanente”, dijo el funcionario, por lo que lo correcto era empezar a tomar decisiones de mayor envergadura, que las que se han tomado, sobre todo en la modernización del campo.

Refirió que donde está pegando más duro la sequía es en el noroeste del estado y la zona serrana; fenómeno que se estaría viendo por primera vez, principalmente donde nacen los ríos Conchos y San Pedro y los cuales desde hace algunos años, ya no llevan suficiente agua.

“Esta condición si va a llegar a afectar el agua potable, afortunadamente el 97 por ciento es agua subterránea, de los acuíferos no tenemos problema”, dijo.

Foto: Adriana Álvarez / Cuartoscuro.com

Ante la llegada de la temporada de calor, el funcionario estatal dio a conocer que la distribución de agua potable en el estado, está garantizada para el próximo periodo de verano, destacando que en dicho periodo, incrementa un 20 por ciento la demanda del vital líquido.

"Si contamos con el abastecimiento de agua potable en todas las ciudades, por medio de los 34 organismos operadores", dijo en entrevista Mata Carrasco, mencionando que la principal fuente de abastecimiento de agua del estado, no depende de las lluvias, sino subterráneas.

Refirió que tienen esperanza de que el río Conchos tenga un poco de caudal, lo que permitiría dejar descansar las fuentes subterráneas.