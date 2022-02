Sin fecha para restituir a Joaquín Sotelo como Consejero en el TSJ

La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Victoria Hernández Acosta, comentó que de momento no existe fecha para restituir a Joaquín Sotelo Mesta, como Consejero de la Judicatura, ya que la resolución del juez no se encuentra completa y no pueden acatar la instrucción.

"De momento la resolución federal, no indica que lo tengamos que restituir, y estamos en vías de cumplimiento porque los documentos que recibimos estaban incompletos, por certeza jurídica tenemos que solicitar la totalidad del documento" comentó la Presidenta.

Comentó que este trámite puede tardar un tiempo indefinido, ya que la autoridad judicial debe tomar el tiempo que requiera prudente para hacer esta solicitud, según explicó la titular del Poder Judicial del Estado.

Es de mencionar que Joaquín Sotelo fue suspendido de su cargo en el Consejo de la Judicatura, tras haber hecho declaraciones sobre posibles irregularidades del proceso de elección de jueces y magistrados, por lo cual le iniciaron un proceso administrativo que terminó con la cautelar de retirarlo de su cargo con un 30% de sus percepciones económicas.