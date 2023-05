Sin indicios sobre responsables de ataque que dejó cuatro muertos en el centro: FGE

A casi 12 horas de que se registró el ataque armado en el interior de un domicilio ubicado en la zona centro de la ciudad, el Fiscal de Distrito Zona Centro, Francisco Martínez Valle, informó que de momento nos cuenta con información sobre los presuntos responsables que realizaron estos hechos.

De igual forma, señaló que el ataque armado, fue un hecho “atípico”, toda vez que no hay información sobre la llegada sobre los sujetos armados que participaron en estos hechos, así como de momento la Dirección de Seguridad Pública Municipal, no cuenta con videos de vigilancia de las cámaras de seguridad que permitan obtener más indicios sobre estos hechos.

También, explicó que entre la evidencia obtenida en el lugar de los hechos, se localizaron 7 casquillos percutidos, que accionaron en contra de cinco personas, mismas que cuatro de ellas perdieron la vida en el lugar de los hechos y uno más sigue internado en las instalaciones de un hospital en calidad de delicado.

“Es un hecho atípico, no solo por el número de víctimas, sino porque estaba a un lado de un establecimiento, donde había comensales, meseros y demás, se han entrevistado a las personas y nadie escuchó nada, nadie vio nada, no hubo vehículos, no tenemos datos, sobre los presuntos responsables” comentó el Fiscal de Distrito Zona Centro.

Agregó que de forma preliminar, aseguró que la Dirección de Seguridad Pública Municipal, informó que no lograron captar, alguna información importante sobre esto hechos, por lo que siguen trabajando en identificar a las víctimas, como a los presuntos responsables de estos hechos.

Sobre las víctimas, se dio a conocer que de los tres varones sin vida, fue identificado uno de ellos como Anselmo Sosa Medina, quien contaba con 58 años de edad, así como una mujer que fue identificada como Olga Isela Quintero Ramírez, quien al igual que el resto de los involucrados, fueron asesinados con disparos de arma de fuego.

Al momento los uniformados que acudieron al lugar de los hechos, detectaron que el lugar era un punto utilizado como “picadero” el cual es una zona donde se comercializan y consumen sustancias, mismo que es parte de las investigaciones que tienen contemplada la Fiscalía General del Estado dentro de sus avances.