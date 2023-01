¡Sin límite! Tecnología, ciencia, videojuegos y famosos... Todo en nuestro suplemento infantil

INFLUENCER, YOUTUBERS Y GAMERS: LAS FAVORITAS DE IBAI

Es un creador de contenido súper popular, por si no sabías, no sólo ha narrado deportes electrónicos, también tuvo la oportunidad de comentar un Athletic vs. Barcelona en el Camp Nou y un Real Madrid vs: Atlético de Madrid. Es una de las personas consideradas más conocidas en redes sociales. El streamer, youtuber y presentador de deportes electrónicos cuenta con millones de seguidores en Twitch y se le coloca en un puesto privilegiado en cuanto al dominio de las plataformas digitales.

Conecta con su público de manera directa y pocas veces genera polémica; la variedad y calidad de su contenido se suman a su personalidad y creatividad lo que lo hace famoso entre usuarios que lo consideran una estrella.

Ibai invita a su audiencia a estudiar y formarse académicamente, afirma que el éxito en Twitch es complicado y que siempre hay que tener los pies en la tierra; en lo que respecta a su vida familiar, su padre se llama Javier y tiene un hermano menor llamado Oier a quien protege del ojo público, por ello poco se sabe de él.

Nombre completo: Ibai Llanos Garatea

Cumpleaños: 26 de marzo

Edad: 27 años

Ciudad natal: Bilbao

Nacionalidad: Español

Altura: 1.80 metros

Nominaciones: The Game Award for Content y Mejor Streamer del Año

Foto: Instagram | Ibai

Le gustan los macarrones

Bebida: Agua

Compañera inseparable su perra Kena

Mejor amigo de la infancia: Ander

Sus pasiones son el futbol y el baloncesto

Equipo: Real Madrid

Primera narración de League of Legends en 2014

Fan del reggaetón

Red social favorita Twitter

Foto: Pexels

VIDEOJUEGOS: ¿CUÁL CATEGORÍA PREFIERES?

La industria del entretenimiento de videojuegos cuenta con categorías de clasificación y sugieren la edad adecuada para que las personas lo utilicen, existen diferentes ediciones, por ejemplo: para todos, más de 10 o 13 años de edad, adolescentes, jóvenes y/o adultos.

A causa de la gran cantidad de juegos, es complicado crear una lista definitiva que indique en qué clasificación se encuentran todos, pero de acuerdo con los más populares, se puede realizar una separación que te ayude a distinguir cómo están divididos.

Si quieres tener mayor conocimiento del tema, debes saber que corresponde a la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento –(ESRB) proporcionar información concisa y objetivos acerca del contenido de videojuegos.

ACCIÓN

Lucha y peleas. Consiste en realizar ejercicios de repetición. (por ejemplo, pulsar un botón para que el personaje ejecute una acción) Su contenido suele ser violento. Implican inmersión grande y concentración.

AVENTURA.

Hazañas y peligros. El protagonista del juego debe atravesar grandes niveles, luchar contra enemigos y recoger objetos de valor. Requieren de jugar por largos períodos porque dejar una partida a medias, supone un problema futuro.

ARCADE

Plataformas, laberintos y aventuras, el usuario debe superar pantallas y seguir jugando. Requiere rapidez y tiempos de reacción mínimos.

DEPORTIVO

Habilidad, rapidez y precisión, para superar las metas es necesario practicar; recrean diversos deportes como futbol, tenis, baloncesto, golf, boxeo o conducción.

ESTRATEGIA. - Consisten en trazar un plan para superar al contrincante. Exigen concentración, saber administrar recursos, pensar y definir un programa a seguir.

SIMULACIÓN. - Permiten experimentar e investigar el funcionamiento de máquinas, fenómenos y situaciones para asumir el mando.

Foto: Pexels

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: TOUR VIRTUAL

Es la oportunidad de vivir una experiencia completamente diferente a la hora de visitar un museo, edificio y hasta ciudades; la primera en realizar este tipo de recorridos de manera efectiva fue la NASA, esto con el objetivo de tener mayor conocimiento para futuras expediciones; su historia no es muy antigua, data de los años 60 o comienzo del siglo XX y fue así como expertos en ciencia y tecnología observaron la excelente funcionalidad de estos programas.

Para dejarlo más claro, los “tours” digitales, son una recreación de un entorno completamente virtual sobre el cual, las personas se pueden desplazar e interactuar para conocer diferentes espacios o lugares.

Los recorridos permiten al usuario tener la sensación de que se mueven realmente por cierto espacio con un realismo máximo gracias a diferentes dispositivos con conexión a internet como por ejemplo, los smartphones.

Lo más grandioso de todo esto, es que puedes dar paseos sin moverte de tu casa o escuela y con la posibilidad de reproducirlos en tu celular y hasta aumentar su visibilidad con sólo utilizar gafas especiales.

ÁREAS PARA ESTOS RECORRIDOS

Videojuegos y consolas

Proyectos arquitectónicos (ver el interior de las casas antes de construirlas)

Representación digital de instalaciones de empresas

Reconstrucción histórica (Observar cómo era el edificio antes de su deterioro)

Difusión de patrimonio cultural

Promociones turísticas

Museos

CONCLUSIÓN

Si bien, no se iguala a la realidad, los paseos virtuales son una herramienta valiosa para conocer y aprender cuando no se puede visitar el sitio de forma física.

Si a esto añades la experiencia 360 significa que observaras imágenes tomadas en 360 grados que permiten simular el lugar como si estuvieras dentro de él. Es un método basado en la tecnología para desplazarse y “navegar” a grandes escalas.

Foto: Pixabay

ECO TÚ: LA SUPERVIVENCIA HUMANA…DEPENDE DE LOS ANIMALES

Los seres humanos son una especie increíble que, a lo largo de los siglos, ha evolucionado hasta llegar a gobernar el planeta; con habilidades y espíritu innovador a lo que se le suma la astucia y el razonamiento se han logrado hazañas y descubrimientos que dan forma a la manera en que vivimos ahora; sin embargo, si no fuera por algunos animales, la supervivencia de las personas jamás se hubiera producido.

Diversas especies han sido y son fuente de alimento para la humanidad, así como materia prima para la confección de ropa y accesorios y son aún, importantes como medio de transporte. En la actualidad, parte de la industria y economía de los países se basa en los animales.

La caza y la pesca han sido las actividades de supervivencia que siempre han acompañado a las personas cuya especie es omnívora. El ser humano ha sabido aprovechar la fauna para su consumo domesticando para su propio beneficio.

Hay que tener en cuenta que los productos animales de consumo van más allá de la carne, también la leche de varios mamíferos, así como huevos de aves de corral son indispensables para la buena alimentación de niños y adultos.

UN MUNDO SIN FAUNA

Estas enterado de que los seres humanos son culpables de la desaparición de muchas especies y la destrucción del ambiente, algo que a pesar del llamado de atención de los científicos parece no cobrar la importancia que merece; te has detenido a pensar ¿qué pasaría si en realidad un día despiertas y no existe la fauna?, ¿podrías vivir?, aquí te damos la respuesta, de acuerdo con artículos publicados por investigadores de universidades extranjeras.

1 Completo desbalance de la vida en la tierra

2 Peligro de extinción de la vida como se conoce hoy

3 Sin fauna y flora el ecosistema termina por desaparecer

4 Hambre en el mundo

5 Incremento de incendios forestales

6 Aumento de roedores por falta de competencia de depredadores

ACCIONES PARA PREVENIR

Prohibir la caza de animales

Evitar deforestación de bosques

Delimitar las áreas protegidas y reservas naturales

Evitar la contaminación de los recursos naturales

HEEEY

La conservación de la fauna silvestre es de vital importancia porque representa una barrera ecológica para el paso de enfermedades a poblaciones humanas