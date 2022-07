Sismo en San Juanito dejó daños estructurales en al menos 3 municipios

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) determinó que el sismo registrado en el estado de Chihuahua fue de 4.6 de magnitud, con epicentro localizado a 79 km al suroeste de Cuauhtémoc y a 8.2 km al noroeste de San Juanito, con una profundidad de 10 km.

Durante las primeras horas se había informado que el sismo había tenido una magnitud de 5.1 grados e incluso se había sentido en diversas localidades, incluso en la capital, sin embargo la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se sintió en los municipios de Urique, Maguarichi, Bocoyna, Uruachi, Cuauhtémoc y Carichí hasta el momento.

Foto ilustrativa de: Cuartoscuro

La Coordinación Estatal de Protección Civil trabaja de manera conjunta con los sistemas municipales en la materia, se realizan revisiones detectar si el movimiento ocasionó algún daño a edificios y viviendas, hasta ahora no se reportan víctimas.

Entre los daños registrados esta que en Maguarichi hay cuarteaduras leves o fractura estructural en 15 en viviendas, las cuales son las que han reportado. En San Juanito, en el municipio de Bocoyna reportan 4 viviendas con algunas cuarteaduras. En Guerrero se reportan daños en ventanas, de una vivienda derivado a la vibración.

En Chihuahua, se reportó la evacuación de trabajadores de la Plaza Platinum en la avenida La Cantera fueron desalojados minutos después de que se presentara el sismo que tuvo epicentro en el municipio de Bocoyna.

La CEPC pide a la población permanecer atenta a la información oficial además de estar preparando siempre ante alguna contingencia ya sea por lluvias, vientos o como este fenómeno natural.

Chihuahua no se destaca por ser un estado con actividad sísmica frecuente, pero eso no descarta que se continúe presentando en algunas zonas estos movimientos, este sismo se debe a la distención de placas, cabe señalar que no es choque de placas, si no que se trata de fallas locales.

Es importante que en cualquier temporada nuestras familias estén preparadas para actuar ante un incidente, educar a los niños en la materia de prevención y la protección civil.

Una de las recomendaciones que emitimos es elaborar un plan familiar de protección civil ante emergencias, evaluar rutas de evacuación dentro de la casa, rutas de emergencia, para ir a un hospital cercano o a un refugio temporal.