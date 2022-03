Solicita Claudia Monje apoyo a la ciudadanía para recaudar fondos para una operación

La señora Claudia Monje ha extendido una petición a la ciudadanía chihuahuense a consecuencia de su estado de salud, pues ella requiere actualmente una operación para recibir una prótesis de una pierna que perdió a causa de la diabetes, así como evitar perder la otra extremidad inferior.

“Quiero que me ayuden, porque no puedo ahorita, no tengo dinero ni para comer, ni para salir, ahorita no tengo nada, es por eso que pido a la gente si me puede brindar una ayuda económica”, manifiesta la señora Monje.

Ella padece de diabetes e hipertensión y tiene un soplo en el corazón, además requiere un estudio en su cabeza, a causa de pérdidas de memoria que padece constantemente; ella no cuenta con empleo o seguro médico y se ve rebasada por una deuda de 54 mil pesos en el hospital general.

“No tengo dinero, y necesito para la prótesis y tratar de recuperar la pierna. Ahorita no tengo que comer o medicamento, además que debo recibir la resonancia magnética para ver cómo está mi cabeza ahorita”.

Si alguien desea comunicarse con la señora, para brindar ayuda en su situación, se puede contactar al teléfono 614-105-0414, además de poder realizar un apoyo económico a la cuenta 4152313753261036 de Bancomer.