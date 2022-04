Somos la mejor opción que representa a la base: Edgar Ramos Ávila

El subdirector de la Escuela Secundaria 3008 y aspirante a la secretaría general de la Sección 42 del SNTE por la Planilla Nueva Era aseguró que haber consultado a la base para construir el plan de trabajo les brinda una ventaja, ya que se busca ser una directiva cercana y de puertas abiertas, donde la gestión para beneficio de todos sea la premisa.

El candidato se pronunció por terminar con los cacicazgos existentes, que el recurso deje de ser patrimonio familiar y particular, para recuperar la Sección en beneficio de todos.

Servicio médico de calidad, vivienda digna, salario digno y cuentas solidarias para docentes de nuevo ingreso, son las principales peticiones de la base, lo cual forma parte de los compromisos que firmó con la base.

El aspirante a dirigir la Sección 42 del SNTE señaló que cada una de las propuestas es viable, en el acceso a vivienda señaló que están en alianza con empresas para lograrlo sin tanto intermediario.

Además de que le exigirán a Pensiones Civiles del Estado que se entregue lo que corresponde ya que en la ley se asienta el derecho a vivienda.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Otra de las propuestas es que los maestros de nuevo ingreso regresen de las cuentas individuales a las cuentas solidarias. Aunado a la búsqueda de incentivos para que tengan un salario digno, pues un maestro de nuevo ingreso gana alrededor de 3 a 4 mil pesos por quincena, y con ello tienen que viajar de sus lugares de origen a la zona donde se ubica su centro de trabajo. “Se llevan más del 50 por ciento en traslados, alimentación y hospedaje”.

Ante ello se pronunció por buscar alianzas para la construcción de Casas del Maestro, lugares funcionales para que los docentes que son de otra región lleguen y se instalen sin necesidad de pagar rentas altas.

En cuanto al sistema médico de PCE dijo que se exigirá transparencia para que a las instituciones que no pagan sus aportaciones se les brinden alternativas y no estén afectando a los maestros.

“Antes buscábamos medicamentos de patente, ahora solo pedimos medicamentos y no más vales”.

El maestro Edgar indicó que se pretende contratar empresa externas y se pedirá el apoyo de la Auditoría Superior del Estado, pues se busca transparentar los recursos que ingresan a la Sección 42.

Para ello se conformó un equipo jurídico y contable con maestros en activo, quienes se encargarán de potenciar los recursos para cumplir con los compromisos que se ha trazado la planilla Nueva Era.

El candidato dijo que este 5 de abril espera que la base salga a las urnas y con ello se logre ganar para que la Sección 42 deje de ser un patrimonio familiar y particular “vamos a dejar fuera los cacicazgos locales, pero sobre todo espero que la gente vote por Nueva Era para tener un cambio verdadero”.

Dijo que por primera vez los agremiados podrán emitir su voto y elegir la opción que mejor los convenza, “Está vez no vamos a poder culpar a nadie, no culparemos al delegado o secretario delegacional, es la primera vez que vamos a poderle demostrar aquellas personas que se adueñaron de los organización sindical que el beneficio siempre debe ser colectivo y no para unos cuantos”.

El martes a las 9 horas irá a votar en la Escuela Secundaria 3011 en la colonia Inalámbrica.