Son 12 colonias las que presentan mayor incidencia de delitos sexuales contra menores

La Fiscalía General del Estado concentra un total de 600 carpetas de investigación por delitos sexuales contra menores de 17 años correspondientes a la capital del estado.

El concentrado abarca desde acoso hasta violación sexual, a partir de las cuales se han elaborado mapeos en los que se incluyen aquellas colonias que concentran la mayor parte de los casos y son consideradas focos rojos.

En 2018 se dio a conocer el Análisis del Comportamiento de los Delitos Sexuales en Chihuahua, con el objetivo de dimensionar la problemática y evidenciar el incremento de los delitos con datos de la Fiscalía General del Estado.

Para 2018 y 2019 se identificaron diez colonias con la mayor incidencia en delitos sexuales: Revolución, zona Centro, Obrera, Cerro de la Cruz, Las Granjas, Vistas Cerro Grande, Francisco Villa, Riberas de Sacramento II, Villa Juárez y Diego Lucero.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Además, de acuerdo con las carpetas de investigación, en los años sucesivos, 2020 y 2021, se puede observar que a estos diez puntos de la ciudad se agregaron casos específicos en Vistas del Norte y Nombre de Dios.

Para 2022, las de mayor índice son Riberas de Sacramento, Revolución y Francisco Villa.

De acuerdo con la información que se dio a conocer en el análisis de 2018, con base en datos de la Fiscalía General del Estado, se identificó que solo entre enero y febrero de 2018 los delitos sexuales se incrementaron en la capital del estado en un 34%, pues para enero de dicho año fueron 47 casos y para febrero fueron 63.

Tras esto, se realizó un comparativo en 2019, en el que la tendencia marcaba un alza en la capital del estado, en la tasa de delitos sexuales en la ciudad por cada 100 mil habitantes, al aumentarse 12.8 puntos de un año a otro.

Se refirió para 2019 que el comparativo anual indicaba que la capital se encontraba por encima del promedio estatal y en ambos años se ubicaron estas colonias como las diez de mayor incidencia.

El reporte refiere la Encuesta de Violencia Sexual y Familiar, en el que se indica que 16% de las personas que son víctimas de violencia sexual refieren que el delito ocurrió en casa de sus padres. Los principales agresores son padres biológicos y parejas sentimentales de madres de niños.

Un 13% en su propia casa, otro 13% en alguna reunión, un 12% fue atacado sexualmente en automóvil, y 12% en algún espacio público.

Refiere que los delitos sexuales tipificados en el Código Penal del Estado de Chihuahua son: violación, hostigamiento sexual, estupro, incesto, sexting y abuso sexual, y es este último el de mayor prevalencia.

Aunque la violencia sexual abarca desde acoso mediante palabras, acercamiento, hostigamiento, tocamientos, hasta la violación sexual, es el acoso lo que más se ha “normalizado”, de tal forma que muchas veces no sólo no se denuncia, sino que se calla y la persona afectada no recibe apoyo.

El INEGI plantea que de cada diez víctimas de violencia o delitos sexuales, ocho sienten temor de ser agredidas física o verbalmente al caminar por calles, después del delito incluso, si se ha denunciado ante alguna autoridad.

Además, el INEGI estima, con base en la encuesta de percepción, que cada año al menos 700 personas son víctima de abuso sexual y no denuncian; mientras que el promedio de llamadas de auxilio por acoso sexual oscila en poco más de mil casos al año.

En el panorama nacional, en 2021, hubo 13 mil 867 mujeres víctimas de delitos sexuales y el promedio de carpetas de investigación por este tipo de delitos oscila en 1,045 al mes, que van desde el hostigamiento, tocamientos, abuso sexual, hasta la violación sexual.

Tras el inicio de la pandemia de Covid-19, el Observatorio Ciudadano de Ficosec llevó a cabo un análisis de la incidencia delictiva en la ciudad de Chihuahua y consideró periodos antes y durante la pandemia, específicamente en el periodo de cuarentena. En ese momento informó que era necesario visualizar el comportamiento de delitos para contribuir con las autoridades de seguridad en materia de prevención y contención de los mismos, sin embargo se observó que los delitos sexuales en este primer reporte no aumentaron, incluso disminuyeron.

Conforme transcurrieron los meses y el tiempo pandémico se extendió, la estadística oficial indicó un aumento en este tipo de delitos, aunque éstos se enfocan en aquellos que se denuncian, y a la fecha se habla de delitos pospandemia, generalmente familiares, en los que las mujeres, niñas y niños representan más del 96% de los casos.