¡Son preciosos! Conoce a los cachorros de león que nacieron en el Zoológico de Aldama

El Zoológico de Chihuahua, mejor conocido por los ciudadanos como Zoológico de Aldama, se encuentra festejando el nacimiento de dos cachorros de león, así como la reapertura de las albercas que se encuentran dentro de las instalaciones, donde además de disfrutar del agua las familias podrán maravillarse con la variedad de animales que se encuentran en el lugar.

Alberto Hernández, dueño del zoológico informó que tienen dos nuevas exhibiciones, un león de apenas una semana de nacido y un león africano de un mes y medio de nacido, estando este último en la entrada de las instalaciones para que los usuarios lo acaricien.

Hernández comentó que incluso tienen oportunidad de darse una sesión de fotos con el león africano, sin embargo, con el cachorro de apenas una semana de nacido hay más restricciones debido a que deben continuar junto a su madre.

Los nacimientos en los ejemplares del zoológico son constantes, sin embargo, estos dos cachorros de leones son los más recientes, además de la reapertura de las albercas, las cuales se habían mantenido cerradas debido a la temporada invernal.

Para visitar los ejemplares y pasar estas vacaciones de semana santa en las albercas, pueden acercarse a las instalaciones del Zoológico de Chihuahua, que se encuentran sobre la carretera a Aldama, en el kilómetro 27, en un horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

La entrada general para ingresar al zoológico es de 80 pesos de un año en adelante, y en caso de querer visitar las albercas, es un pago extra de 50 pesos para los que vayan a utilizar las instalaciones.

Es de mencionar que no se permiten mascotas en el lugar debido a que no se sabe cómo vayan a reaccionar con los animales que se encuentran sueltos por las instalaciones, y viceversa, por lo que se pide que no lleven a sus mascotas.

Asimismo, el zoológico se encuentra abierto todos los días en el mismo horario, pudiendo variar durante fechas específicas de asueto como lo es el viernes santo, por lo que se recomienda marcar a las instalaciones al 6144155013 antes de acudir.