Sufrió violencia 36% de niñas y adolescentes

Según el Reporte de Violencia de Género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), un 36 por ciento de las niñas y adolescentes de 10 a 19 años (alrededor de 69 mil en la entidad) sufrió algún tipo de violencia en el último trimestre del año (hasta el 20 de diciembre).

Esta cifra es superior a 2020, cuando el reporte arrojó un 31 por ciento de niñas y adolescentes violentadas en la entidad que reportaron los hechos a números de emergencia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De acuerdo con el reporte, seis de cada diez niñas y adolescentes que sufren violencia no lo reportan, por lo que el porcentaje sería mayor al referido.

Entre las razones del por qué no se denuncia este delito de acuerdo a un ejercicio del mismo Secretariado Ejecutivo, el 28 por ciento mencionó que no se quiere meter en problemas o que teme por su integridad.

Además, un 20 por ciento dijo que el denunciar no resolverá el problema; el 14 por ciento dijo que la denuncia empeorará las cosas, en tanto que un 11 por ciento señaló que no sabe cómo hacerlo, porcentaje similar mencionó que no lo hacía por otras razones.

Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que gran parte de los casos de maltrato a niñas y adolescentes ocurren por parte de padres, padrastros, hermanos, o amigos de la familia, y esto deriva en que el delito se convierta en un hecho silencioso que queda impune y cuyo patrón se repite una y otra vez.

También se encuentra el factor desconocimiento, pues todavía muchas personas llegan a considerar “normal” el que se les humille, grite, denigre, acose e incluso golpee.

Por otra parte, la violencia en contra de las mujeres por parte de su pareja, es de las más recurrentes, de acuerdo Encuesta sobre prevalencia de violencia familiar y sexual impulsada por el Observatorio Ciudadano de Ficosec, a la fecha 16.1% de las mujeres a partir de los 18 años, dijo sentirse maltratadas psicológicamente por su pareja y el 18% de las mujeres manifestó que recibió algún tipo de violencia física.

Aunque la mayor parte de quienes reciben o son víctimas de violencia son personas del sexo femenino (de todas las edades), los niños (varones) menores de 15 años también siguen expuestos al delito, principalmente por familiares cercanos o dentro del entorno escolar.

De las referencias hechas por las víctimas, se obtuvo que la violencia sicológica es el tipo de maltrato más común, entre los que se encuentran gritos, insultos y amenazas.

También se encuentra la violencia física, donde la más común son empujones, jalones de cabello y golpes en cara. En violencia sexual más común están los tocamientos y el abuso sexual.