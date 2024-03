¡Súmate! Recaudan fondos con "Rodeo por el Autismo" para becar a niños con este trastorno

El Instituto José David AC, invita a las familias de Chihuahua, a sumarse a la recaudación de fondos para becar a niños y niñas con autismo, por lo que ponen en venta boletos para acudir el "Rodeo por el Autismo" que se llevará a cabo este sábado 09 de marzo, en la arena de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, .

Esta actividad se lleva a cabo con Pro Rodeo, y además reunir fondos para los niños y niñas con esta condición, permitirá seguir brindando capacitación y profesionalización al personal que labora en esta asociación civil.

Paulina Tarango Yong, directora general del Instituto José David AC, informó que el Instituto tienen presencia desde hace más de 45 años en Chihuahua, y en la actualidad brinda atención a niños y adultos con problemas de habla, en general señaló, en todo lo que está relacionado con la comunicación.

El "Rodeo por el Autismo", se llevará a cabo este 9 de marzo a las 17:00 horas, en la arena de la UGRCH. "Lo llamamos 'Rodeo por el autismo', y precisamente lo que buscamos, además de la recaudación de algunos fondos, para la capacitación de nuestro personal y becas de algunos de nuestros niños, es comunicar a la sociedad la importancia de la visibilización, sensibilización y concientización, del Trastorno del Espectro Autista".

La entrevistada detalló que está labor de crear conciencia y difundir este mensaje se realiza a diario, pero con este evento se busca reforzar las actividades en el marco del Día Mundial de la Concientización del Autismo, que se conmemora cada 2 de abril.

"Tanto en Chihuahua como en toda la República, se hacen una serie de eventos, por todas las asociaciones que trabajamos con el área de autismo, en el marco del Día Mundial del Autismo", compartió la directora general, quien destacó, que en esta asociación se realiza la evaluación diagnóstica y la intervención, y de 300 personas que actualmente atienden, alrededor del 40 por ciento son por Síndrome del Espectro Autista, entre niños y jóvenes.

Añadió que todavía persiste el desconocimiento de este trastorno. "Nos enfrentamos mucho todavía a esto; quién no tiene algún familiar, o algún conocido, algún vecino con autismo, todavía desconoce mucha información".

Señaló que si bien lo ideal es la detección oportuna, el hecho de que no se presenten síntomas físicos o de referencia visible, como por ejemplo, el Síndrome de Down, hace que aunado al desconocimiento, muchos padres de familia no logren identificar que su hija o hijo presenta este el Espectro Autista.

Foto: Cortesía / Instituto José David AC

"A veces, por ejemplo, si hay falta de lenguaje en el niño, se piensa que es porque está chiple, que no habla porque no quiere, pero es parte de este desconocimiento".

En algunos casos, las personas requieren además de la intervención terapéutica, un tratamiento neurológico, casos en los que se ve directamente con un neurólogo. Otros requieren terapia física, terapia sensorial y terapia de aprendizaje.

Aunque no se sabe a ciencia cierta las causas de este Espectro, se identifican principalmente la genética y la bioquímica. "Se han publicado diferentes teorías, pero actualmente las investigaciones de mayor peso, señalan la genética y la bioquímica, que pueden ser los factores ambientales".

Sobre el evento de este domingo, la directora del Instituto mencionó que demás de apoyar a esta causa, quienes adquieran sus boletos podrán disfrutar de un desfile de escaramuzas, payaso de rodeo, motos, jinetes y otras suertes. Además, se contará con un área específica para juegos Infantiles y venta de alimentos y bebidas.

El costo por boleto para adultos, es de 250 pesos, para niños de 7 a 12 años es de 100 pesos y para menores de 7 años, la entrada es gratuita.

"Los invitamos a que apoyen a nuestros niños con autismo, pues comprando su boleto apoyan directamente a la beca de alguno de ellos y a la capacitación de nuestro personal, lo que impacta directamente en el proceso terapéutico de los niños que atendemos".

Cabe señalar, que todos los niños y niñas que atiende el Instituto Jose David, tienen subsidiado el costo real de los servicios, por lo que todos cuentan con apoyo; además de esto, algunos tienen un porcentaje de beca para recibir la atención.

"Para estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, asistir al evento también les cuenta en su carnet cultural", mencionó la entrevistada

Los boletos se pueden adquirir en Periférico de la Juventud 2900, en la Colonia Abraham González, donde se encuentran las instalaciones del Instituto José David AC. También se puede solicitar más información al 614-4119737.