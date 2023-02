Supera 7% meta de recaudación del impuesto Predial durante enero de 2023

El subdirector de Ingresos de la Tesorería Municipal, Luis Raúl Flores González, informó la cifra de recaudación por concepto del Impuesto Predial 2023, durante el primer mes del año, cuando se benefició a los contribuyentes con 12% de descuento, logrando acaudalar un 107% de la meta proyectada, que era de 650 millones de pesos, y se recibieron 694 millones de pesos, de las operaciones de cajas de la Tesorería, a lo que se sumará lo captado en tiendas participantes e instituciones bancarias.

Luis Flores señaló que, al corte del 31 de enero, la meta esperada había rebasado un 7%, por el beneficio que se otorgó durante el primer mes del año. Agregó que durante el presente mes de febrero, el descuento que aplicará será de un 8% sobre el impuesto predial, por lo que exhortó a quienes aún no realizan el pago, que aprovechen esta facilidad.

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería Municipal destacó que haber superado la meta, da muestra del compromiso de los chihuahuenses, que, gracias a esta aportación, el Gobierno Municipal realiza obras y servicios eficientes y de impacto para el beneficio de las familias de la Capital.

Así mismo, puso a disposición de la ciudadanía la modalidad digital para hacer el pago y aprovechar el descuento de este mes, a través de la página del Municipio: http://www.municipiochihuahua.gob.mx/.

También están habilitadas las cajas receptoras del Gobierno Municipal, en donde se podrá pagar con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank y BBVA a seis meses sin intereses. Además, en las sucursales de Alsuper, Oxxo, Smart y en los bancos Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajío y Azteca.

Para tener un contacto directo con las autoridades municipales respecto al pago del predial, se reciben llamadas a través del 072 o al 614-200-48-00 en las extensiones 6702, 7110, 7115, 7159, 7188, 7182, 7187, 7118, 7161, 7184, 7151, 7173 y 7195.

Las cajas de Tesorería para realizar el pago del predial se encuentran distribuidas en las diferentes zonas de la ciudad de Chihuahua, como en el Centro, en la calle Mina número 408 colonia Centro, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm. Y en la Tesorería Municipal de la Plaza de Armas, en la calle Victoria número 14 colonia Centro, horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.

Al norte, se encuentra el módulo en Alsuper Nogales, en avenida Cristóbal Colón esquina con Circuito Universitario Local #6, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes. También en el Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal (Kiosco Cibernético), horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; y en la Comandancia de Seguridad Pública Norte, avenida Homero número 50, abierto 24 horas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En el sector sur, está la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en la calle Presa Chuvíscar número 1108, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; la Comandancia de Seguridad Pública Sur, avenida Pacheco número 8800, abierto 24 horas; el Rastro TIF, periférico Lombardo Toledano 13401, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; el Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm; y la Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc, horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

También se puede pagar en las tiendas OXXO, en todas las sucursales, de 7:00 am a 10:00 pm, todos los días.

En la modalidad de impresión de estados de cuenta y para pagar, se puede acudir a las sucursales de la tienda departamental Smart, en un horario de 7:00 a 9:00 pm, de lunes a sábado, identificadas como Smart Nogales, en Av. de las Industrias 3300, Sergio de la Torre Hernández I Etapa; Smart Arcos, 31137, Mina del Parral 17113, Villas del Real III Etapa; Smart La Villita, Ave. Tecnológico 8503, Tierra y Libertad; Smart Homero, avenida Homero 200, Deportistas; Smart Plaza del Sol, Periférico de la Juventud 3301, Puerta de Hierro; Smart Saucito, avenida Francisco Villa 5701, El Saucito; Smart Fuentes Mares, boulevard Fuentes Mares 1000 Esquina con Melchor Ocampo; y en Smart Capitán, boulevard José Fuentes Mares 1000.

De igual manera en las tiendas de Alsuper Leones, Periférico, Panamericana; - Alsuper Vallarta, avenida Vallarta 5409, colonia Granjas; Alsuper Independencia, boulevard Fuentes Mares 200, Santa Rosa; Alsuper Arboledas, Francisco Villa 4905 Desarrollo El Saucito; y en Alsuper El León, Carretera Aldama, a un lado de El León.