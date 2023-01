Supervisan funcionarios del IMSS unidades médicas y hospitales del estado

Este miércoles, funcionarios de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social visitaron distintas unidades médicas y hospitalarias en la entidad, para establecer compromisos que beneficien a derechohabientes y seguir avanzando en mejorar la atención

Para esto hicieron un recorrido de supervisión del servicio, y sobre todo, conocer el sentir de las y los pacientes.

Se recordó que en lo que va de 2023, Chihuahua se colocó como el tercer estado en implementar el modelo de supervisión en el primer y segundo nivel de atención.

La directora de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Célida Duque Molina hizo un recorrido en áreas sustanciales del Hospital General Regional No. 01 “Morelos”, el Hospital de Gineco-Obstetricia No. 15, y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 44, ubicados en la capital del estado.

Foto: Cortesía | IMSS

De igual forma en el Hospital General de Zona No. 11, en Delicias con la finalidad de verificar directamente los procesos y protocolos médicos del primero y segundo grado de atención.

Ademas de esto, dichos recorridos los llevó a cabo para conocer el sentir e inquietudes de los pacientes, en torno a la calidad de la atención.

En este sentido, la doctora Celida Duque de centró en conocer como sienten los pacientes el servicio del IMSS durante si estancia hospitalaria en dichas unidades.

Destacó que "estamos atendiendo las indicaciones de nuestro Director General, maestro Zoé Robledo Aburto, de mejorar la oportunidad y la calidad en la atención”.

Además, indicó que "estamos muy agradecidos con la labor realizada por el equipo de trabajo de este estado".

Y destacó que la confianza en que se cumplirán " los compromisos establecidos para mejorar la atención de la población derechohabiente de la entidad".

Esto, citó, abarca la atención preventiva, consulta familiar, especialidades, cirugías, hospitalización y " todo lo que conlleva la atención médica”, añadió.

A su vez, el titular del IMSS en el estado de Chihuahua,Enrique Ureña Bogarín, afirmó que "se garantizará el cumplimiento puntual de los compromisos establecidos con la Dirección de Prestaciones Médicas".

El titular del IMSS puntualizó que con la supervisión de habrá de avanzar de forma contundente en beneficio de la población derechohabiente.

Durante recorrido, la directora de Prestaciones Médicas, doctora Célida Duque Molina, estuvo acompañada por el jefe de Oficina de Control de la Dirección de Prestaciones Médicas, Carlos Quezada Sánchez.

También se contó con la presencia de la titular de la Coordinación Técnica de Enfermería, Fabiana Zepeda; y el coordinador de Innovación en Salud, Ernesto Romero Hernández, entre otros directivos.