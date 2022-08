Temor en Oxxo’s de Chihuahua por ataques en Juárez

Tras los hechos violentos ocurridos este jueves en Ciudad Juárez, en donde 11 personas fueron asesinadas y varios locales de cadenas comerciales y una gasolinera, fueron atacados a balazos e incendiados, el miedo se extendió hasta la ciudad de Chihuahua.

Por medio de varios mensajes de audio y textos que comenzaron a circular desde la noche del jueves por Whatsapp, se advirtió que los ataques en contra de la población civil y personas inocentes, sobre todo en contra de los establecimientos como Oxxo, Cricle K, Superette, Rapiditos, entre otras cadenas que operan en Ciudad Juárez, así como gasolineras y tiendas de autoservicio, serían atacadas.

Pese a que los mensajes son anónimos, no provienen de una fuente confiable y todos coinciden en que la información surgió de "un amigo que trabaja en la policía", el pánico colectivo no se hizo esperar, y los mensajes se difundieron por toda la ciudad y llegaron también a diferentes puntos del estado.

Derivado de estas advertencias, varios dependientes de las tiendas Oxxo en la ciudad de Chihuahua, manifestaron que se les giró la instrucción de que en dado caso de que una de sus tiendas fuera blanco de algún ataque, de inmediato el resto de las sucursales tendrían que cerrar sus puertas.

Aunque son varios los trabajadores de esa cadena comercial que han manifestado la misma versión, hasta el momento no existe un posicionamiento oficial por parte de la empresa, y se desconoce si la instrucción deriva de una fuente oficial o si es parte de los mensajes de pánico que han sido difundidos.