Termina este día Jornada de Continuidad de Servicios del IMSS

Este día finaliza la Jornada de Continuidad de Servicios “Con el águila bien puesta”, que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social con la finalidad de avanzar en la atención a personas que debido a la pandemia se les había postergado su cita médica

Dicha jornada, que dio inicio el pasado 26 agosto termina hoy y se estará atendiendo en distintos municipios para brindar atención con médicos de distintas especialidades.

El IMSS realiza de manera simultánea en todo el país estas atenciones en Endocrinología, gastroenterología, Medicina Interna, Cirugía General y Ortopedia.

El titular del IMSS en el estado, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, dijo que esta acción se lleva a cabo en el Hospital General Regional (HGR) No. 66, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 35 y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 06, todos en Ciudad Juárez. De igual manera, en el Hospital de Zona (HGZ) No. 23, en Hidalgo del Parral y en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, en Delicias.

Bonilla y Calderón reconoció el esfuerzo de las y los trabajadores de diversas categorías que participan en esta jornada.

Por último destacó que esta estrategia forma parte de una estrategia nacional en beneficio de las y los derechohabientes.

Las acciones que se realizan para la atención en todas las aéreas, se programan con anticipación, además de que las citas se agendan para evitar que las personas acudan sin estar programadas.