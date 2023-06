Tiene Chihuahua dos nuevos Pueblos Mágicos, Parral y Guachochi

Parral y Guachochi se convierten en dos de los nuevos Pueblos Mágicos de México, en un emocionante anuncio realizado en rueda de prensa por Miguel Torruco Hernández, secretario de Turismo de México, se reveló que las ciudades de Parral y Guachochi han sido incluidas en la prestigiosa lista de los Pueblos Mágicos de México. Con este nombramiento, dichos municipios se unen a los ya reconocidos destinos turísticos de Creel, Casas Grandes y Batopilas, en el estado de Chihuahua.





El evento tuvo lugar en Ciudad de México, donde autoridades locales y estatales se congregaron para celebrar esta distinción. El secretario de Turismo del Estado, Edibray Gómez Gallegos, estuvo presente durante la ceremonia, mostrando su apoyo y entusiasmo por la nueva designación.

Parral, Chihuahua. Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral





El título de "Pueblo Mágico" es otorgado por la Secretaría de Turismo de México a aquellos destinos que cuentan con una rica historia, patrimonio cultural y atractivos turísticos destacados. Esta designación impulsa el turismo en la región, generando empleos y fomentando el desarrollo económico local.

¿Dónde se ubica Hidalgo del Parral?





Parral, ubicado en el estado de Chihuahua, ha destacado por su belleza arquitectónica y su riqueza histórica. La ciudad es reconocida por ser el lugar de fallecimiento del famoso revolucionario mexicano, Pancho Villa. Sus calles empedradas y sus coloridas construcciones coloniales atraen a turistas ávidos de conocer su legado cultural.

Guachochi, Chihuahua

A la par, Guachochi se convirtió en otro de los destinos de la Sierra Tarahumara en que ya contará con el reconocimiento nacional, que a su vez permitirá detonar el turismo en esta región conocida por sus paisajes montañosos.

El nuevo nombramiento como Pueblo Mágico de Parral traerá consigo un impulso significativo para su industria turística. Se espera que la ciudad experimente un aumento en el número de visitantes, lo que a su vez generará beneficios económicos para los habitantes locales y contribuirá al desarrollo sostenible de la región.

Lago de las Garzas, Guachochi. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral





Por otro lado, se lamenta que Guerrero no haya logrado unirse a la lista de municipios del estado que ya ostentan el título de Pueblos Mágicos. A pesar de los esfuerzos realizados, el municipio no cumplió con los criterios necesarios para obtener esta distinción. No obstante, las autoridades locales continuarán trabajando para promover el turismo en la región y buscar nuevas oportunidades en el futuro.

Con la inclusión de Parral y Guachochi como Pueblos Mágicos, México fortalece su oferta turística, consolidándose como un destino atractivo para los viajeros nacionales e internacionales. Los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir la magia y encanto de esta ciudad histórica, sumergiéndose en su patrimonio cultural y disfrutando de sus maravillas naturales.

¿Qué otros municipios de Chihuahua son Pueblos Mágicos?

Desde que se implementó la iniciativa de Pueblos Mágicos en México, otros tres municipios en el estado de Chihuahua han logrado obtener este reconocimiento, siendo éstos los siguientes:

Creel

Casas Grandes

Batopilas

¿En qué consiste la iniciativa de Pueblos Mágicos?

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que te emanan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico de la región.

Es una denominación que se otorga a aquellas comunidades, que cumplen con ciertas características que las convierten en valiosos destinos turísticos.

Formar parte de este catálogo brinda varios beneficios, como mayor inversión en obras públicas y de seguridad.

Entre las características para obtener la distinción se encuentran: