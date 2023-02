Títulos se retrasaron en todas las universidades por cambios en educación: Universidad de Chihuahua

El Presidente del Consejo DGC y fundador de la Universidad de Chihuahua, Daniel García Coello, destacó que el problema del retraso de la entrega de títulos se debió principalmente a dos factores, siendo uno de ellos la pandemia que se formó hace unos años y que detuvo prácticamente a todos los sectores.

El segundo de ellos, lo adjudica a una serie de cambios de nuevas autoridades dentro del estado como a nivel nacional, donde se han generado cambio de personal y en las políticas educativas, donde ahora se cambio el formato de los títulos universitarios, el cual puede ser digital para los nuevos egresados.

Lo anterior lo dio a conocer luego de que un grupo de estudiantes, se inconformaron por el retraso de cuatro años en la entrega de títulos por parte de la Universidad de Chihuahua, a lo cual explicó que siguen trabajando para brindar mejor y más rápida atención a cada uno de los alumnos para hacer la entrega correspondiente de los títulos.

Chihuahua Egresados de la Universidad de Chihuahua cumplen 4 años sin que les entreguen su título

"Los títulos se han retrasado no sólo en la Universidad de Chihuahua es un problema que hay en todas las universidades del estado y del país porque el sistema de titulación cambió antes era a través de un documento específico, porque antes debía firmarlo todos el gobernador, no tenían tiempo, ni siquiera las autoridades para firmarlos y hicieron un cambio para el quehacer el título electrónico" explicó el Coordinador.

Aseguro que eso causó cambios una una estructura, pero también tuvieron complicaciones en todo el mundo por la pandemia y asegura que se cerró la oficina de México encargada de emitir los títulos y se convirtió en un problema no para el sector educativo.

"No es negligencia, no es falta de trabajo, es que simplemente las circunstancias de los últimos tres años, así se dieron y en ese caso, pues todos hemos padecido ese problema, no sólo esos jóvenes, sino todos hemos padecido de todas las escuelas, entonces, ya hay títulos entregados y toso el proceso siguen avanzando" explicó el fundador de la Universidad de Chihuahua.

Daniel García Coello explicó que normalmente tardan un año en entregarse porque es un procedimiento en el que tiene que ver Gobierno del Estado y Gobierno Federal pero que ahora que asume las nuevas autoridades federales quisieron cambiar el sistema para que los títulos fueran electrónicos porque no era posible que el Gobernador del Estado estuviera firmando todos los títulos de los egresados.

"Entonces los jóvenes, pues tienen que tener la paciencia de esperar estos cambios que no dependen de nosotros el más interesado somos nosotros, y yo porque es mi responsabilidad y la acepto, claro, pero yo de mí no dependen muchas cosas que son de un proceso sí que hay que hacer ante la autoridad y que se hace a tiempo y desafortunadamente entre los cambios y el covid pues se nos colgó un poco el tiempo pero pues a mí me da tristeza por los muchachos porque necesitan su título para continuar" agregó.

Invitó a los afectados a esperar los proceso, ya que aseguró que durante estos días están sacando más títulos de más alumnos y atendiendo todos los proceso correspondientes.