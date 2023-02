Archivo Histórico del Estado invita a consultar su acervo cultural

La encargada del Archivo Histórico del Estado de Chihuahua, Claudia Juárez, habló con este medio de comunicación para dar a conocer lo que ofrece este centro cultural a la ciudadanía en general como son: servicio de préstamo, consulta al público, así como difundir el patrimonio documental, de igual forma expresó que el instituto se encuentra dividido en: sala de usuarios, descripción documental, conservación preventiva, área de captura, digitalización, y depósitos, siendo una fuente de información del dominio público.

“Contamos con varios fondos que son de diferentes entes públicos, sujetos obligados, como lo llama ahora la normativa, por ejemplo tenemos un fondo del Poder Ejecutivo, algunos otros municipales que están en resguardo en este archivo, así como federales, privados que ha sido donación que nos hacen directamente, asimismo, hay en existencia una sala especializada que se llama Chihuahua, donde se maneja puro material bibliográfico; también en las instalaciones hay una hemeroteca, una zona fílmica, microfilms de archivos o de fondos que se organizaron en otros municipios, todo lo mencionado para que los interesados puedan sacar la información que deseen”, expresó Claudia Juárez.

“Actualmente nuestros fondos no están totalmente organizados, tenemos ubicados las partes que nos faltan por poner en orden, hasta el momento se puede decir que tenemos un 10 por cierto material clasificado, esto debido a que es un trabajo muy arduo, técnico y somos poco el personal que laboramos en el archivo; es de resaltar que todo documento que se encuentra en el archivo es de importancia, siendo el motivo que se encuentre precisamente en este centro”, indicó.

Documento más antiguo

El manuscrito más antiguo del acervo es una licencia fechada en 1698 que se otorgó a Francisco González Ramírez por García de Legaspi y Velasco, obispo de Durango, en que concede permiso para oficiar su primera y subsecuentes misas en el real de Santa Rosa de Cusihuiriachi. La licencia fue ratificada por las autoridades de la sede episcopal en los años sucesivos.

Su importancia radica en fungir como fuente documental con información sobre el funcionamiento del clero secular en la Nueva Vizcaya y en conocer pistas de Francisco González Ramírez, un misterioso personaje minero y terrateniente con cargos eclesiásticos en cuya trayectoria llegó a atribuirse la comisaría del Santo Oficio en la Villa de San Felipe el Real de Chihuahua. Archivo Histórico del Estado de Chihuahua. Colección Francisco R. Almada, sección administración sacerdotal, serie licencias, caja 1, expediente 1.

Foto: Cortesía | Archivo Histórico

Restricciones y requerimientos usuarios

El usuario deberá registrar sus datos personales e institucionales a la entrada del archivo, guardar silencio mientras permanezca en las instalaciones; se prohíbe la introducción de portafolios, mochilas y bolsas al área de consulta de los acervos, estos objetos deberán ubicarse en el lugar que el responsable del Archivo Histórico asigne, también queda estrictamente prohibido introducir alimentos y bebidas.

Se permite el uso de computadoras portátiles, cámaras fotográficas, lápiz y papel, para ello se deberá notificar al encargado de la sala de consulta, asimismo, los asistentes deberán sujetarse a las disposiciones con el fin de garantizar el manejo adecuado de la documentación histórica y su conservación como: No sustraer documentos, no mutilar materiales, no escribir sobre ellos, no apoyarse en el material consultado, no usar bolígrafo ni pluma fuente, solamente emplear lápiz.

Las redes sociales son https://www.facebook.com/profile.php?id=100076291054166 y https://centrodearchivoypatrimonio.chihuahua.gob.mx/ se encuentra ubicado en la avenida Universidad s/n, colonia Magisterial Universidad, en el Edificio Centro Cultural Bicentenario Carlos Montemayor planta alta. cuenta con un horario de atención gratis de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

Frase: La información que más consultan es todo lo relacionado a la Revolución Mexicana, donde las personas se abocan a los periódicos de la hemeroteca que circulaban en ese periodo.