Toma del ISSSTE es indefinida, exigen atención de funcionarios federales

El maestro Eduardo Antonio Zendejas, secretario general de la Sección 8 del SNTE denunció que la corrupción en el ISSSTE permanece y el robo de medicamentos controlados es constante, no existe subrogación, y están pendientes 478 cirugías que en varias ocasiones se han diferido, muchas de ellas con especialistas que cobran a los pacientes para atenderlos, incluso en fin de semana.

El líder sindical arribó a las instalaciones de la delegación estatal del ISSSTE, las cuales se encuentran tomadas de manera indefinida hasta que acuda un funcionario del ISSSTE a nivel nacional que tenga capacidad de decisión y solución.

Acompañado de Manuel Bernardo Hernández Torres, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos y Académicos del Cobach (STAACOBACH), anunciaron que no se moverán hasta recibir una solución porque Chihuahua merece un trato digno.

A los líderes se unieron varios representantes con pancartas donde exigen atención de ortopedia, hemodiálisis, un alto a la cancelación de cirugías, y que dejen de jugar con la salud de los trabajadores de la educación y sus familias.

“Compañeros y compañeras no permitamos que el derecho a la salud se vulnere. La seguridad social debemos defenderla y exigir lo que nos corresponde”, es la invitación del líder sindical quien llamó al director médico del ISSSTE Ramiro López Elizalde acuda a Chihuahua para que se revise la situación.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

En un templete colocado en el estacionamiento de la delegación estatal del ISSSTE se colocaron al menos 5 cajas repletas con sobres llenos de quejas sobre el servicio médico y las instalaciones, así como la falta de prótesis de cadera y rodilla, insumos y medicamentos.

Denunciaron que existen 478 cirugías de diferentes especialidades que de manera constante se difieren.

A la vez señaló que el quirófano se encuentra constantemente contaminado al grado que ingresan con una enfermedad y salen con otra.

El ISSSTE carece de especialistas entre ellos neumólogos, angiólogos, cardiólogos, pediatras, ortopedistas, entre otros.

Entre las exigencias que se pueden leer en las lonas que portaron cada una de las 15 regiones sindicales, ya que se cuenta con 28 puestos periféricos médicos pero no se cuenta con personal médico ni con infraestructura, sólo tienen seis médicos y consultan solo dos horas, a quienes se les paga 5 mil pesos mensuales, razón por lo que no van con gusto a trabajar.

El líder sindical denunció que tienen 178 casos de escrituras que no han podido liberarse porque los funcionarios del ISSSTE no tienen tiempo para venir a Chihuahua a firmar, en el mismo caso se encuentran 522 personas de Fraccionamientos Bima que desde hace tres décadas tienen detenido su trámite y en algunos casos ya pagaron y no tienen casa.

En su intervención el secretario general del STAACOBACH manifestó que la movilización terminará cuando se tenga una respuesta clara, “No podemos negociar nuestra salud y la de nuestras familias”.

El representante del CEN del SNTE, José Rigoberto Guevara, hizo un llamado a los trabajadores del ISSSTE para que se unan y exijan sus derechos.

Al grito de “¡Ocho, Ocho Ocho!” Y “SNTE, SNTE”, los maestros exigen un ISSSTE digno y humano, a la vez que repudiaron el trato inhumano y constantes negligencias que ponen en riesgo sus vidas, por lo que al unísono corearon “¡Auxilio socorro el ISSSTE vale gorro!”