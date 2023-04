Trabaja DIF Municipal con padres y madres de familia para prevenir el maltrato infantil

Mario Eduardo García, director del DIF Municipal de Chihuahua, expresó que el caso de la niña de tres años Ximena Sofía, cuya muerte se atribuye a maltrato y violencia infantil, ha causado un profundo dolor dentro de la sociedad chihuahuense, y enfatizó que el DIF Municipal trabaja para evitar este tipo de situaciones en las familias.

“Lamentablemente este hecho nos duele a todos los que vivimos en una comunidad. Una niña, en este caso, inocente que todavía requiere de sus padres, no solamente para que no la violenten, si no para que la alimentan, la vistan, la cuiden, le den afecto. Y ver cómo estas situaciones se pueden detonar”, manifestó el director de DIF Municipal.

Chihuahua

Mario García afirmó estar convencido de que detrás de la violencia física que sufrió en vida Ximena Sofía, hasta el punto de resultar en la pérdida de su vida, hubo una serie de ausencias, y deficiencias de parte de los papás, como retos afrontados en edades inadecuadas.

“Posiblemente también, de alguna transgresión, situación delictiva, o abuso de sustancias. Esto, ningún padre en sus cinco sentidos, haría algo así a un niño. Si nosotros trabajamos en formar niños y adolescentes, conscientes de su vida, de su responsabilidad y de que tienen que ir forjando un futuro, a veces, aunque no estén en el mejor escenario en sus casos, o en sus colonias, incluso en sus escuelas, vamos a tener niños exitosos y capaces de auto gestionar su futuro”, afirmó Mario García.

En ese sentido, agregó que lograr esos triunfos en las vidas de niñas, niños y adolescentes es lo que está buscando el DIF Municipal Chihuahua, de forma que, se siembren semillas, en lugares donde es difícil que florezcan, y destacó, que es justamente durante la adolescencia, donde se puede lograr mejor.

Al dirigirse a los padres y madres de familia, les reiteró que no se sientan solos en la crianza de las niñas, niños y adolescentes, incluyendo a los abuelos, tíos, o responsables legales de quienes se hagan cargo de ellos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“No lo sabemos todo; no nos educaron a veces con todas las herramientas. En el DIF Municipal estamos para apoyarlos, tenemos muchos programas en los centros comunitarios, tenemos programas de atención a las familias en temas de facilitar la dinámica familiar, de dar a conocer una serie de habilidades parentales que les permitan a los papás no solamente, ser los mejores padres, si no ser los padres responsables que esperan los niños que seamos, y es ahí donde no sabemos cuál es el límite. A veces también cometemos omisiones en los excesos, de facilitarles todo aquello que se les puede facilitar, y donde también nos lleva a conductas de riesgo”, refirió.